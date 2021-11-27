Innobic與藥業創投Aztiq聯手投資 加速美時拓展市場

特殊學名藥廠美時化學製藥(1795) 今（26）日宣布，由董事長羅伯特韋斯曼（Róbert Wessman）主導成立的國際藥業投資巨擘Aztiq與泰國國家石油股份有限公司（PTT Public Company Limited，PTT）百分之百持有的生技投資公司Innobic (Asia) Company Limited （Innobic），簽署股權收購協議，取得Alvogen Lux Holdings Sarl 控股公司（艾威群）旗下的Alvogen Emerging Market Holdings Limited有限控股公司（AEMH）100%的股權。

其中，艾威群的原始主要股東包括財務性投資人CVC Capital Partners（CVC）、Temasek Holdings of Singapore（Temasek）以及Aztiq。此項股權收購的交易金額約達4.75億美元（約新台幣132.2億元），預估於2022年第一季完成交易。

透過此項股權收購交易，Aztiq與Innobic合組的投資控股，將成為美時的最大股東；AEMH仍為美時的控股股東。

在經營團隊方面，羅伯特韋斯曼將繼續擔任美時董事長，而由總經理瓦薩洛夫（Petar Vazharov）帶領的經營團隊成員，亦不會有任何變動。同時，美時與艾威群集團內所有公司的合作與資源共享均不受交易影響，仍按既定的營運策略運作執行。

艾威群在2014年透過私募，和CVC及Temasek等財務性投資人成為美時的主要股東，與經營團隊協力合作，7年來推升美時成為台灣營收規模最大的學名藥公司，年營收突破百億元規模，每股純益由負轉正，今年前三季已超越去年全年達到4.54元。

同時投入美金5000萬元升級生產設備，成功將美時由傳統的台灣在地藥廠轉型為聚焦癌症用藥的國際化與全球化的價值型學名藥廠。