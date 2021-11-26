台北城市品牌識別再進化 跨界合作及時尚走秀創造聲量

每座國際城市都有專屬風格的品牌識別，透過打造城市品牌，讓該城市特色更易於被國內外遊客辨識及記憶。台北市觀光傳播局持續推廣「你所未見的台北/Undiscovered Taipei」品牌，透過政府與民間的跨界合作，累積品牌進化的能量。為宣傳台北品牌識別的嶄新樣貌，今(26)日於信義區香堤廣場舉辦「你所未見的台北」品牌識別推廣會，由觀傳局長劉奕霆、全民明星熊讚Bravo與創意跨界才子黃子佼出席，透過台北優質聯名品牌的走秀演出，邀請大家一同見證台北城市品牌識別進化延伸的過程與展示豐碩成果。

觀傳局2018年首次發表台北觀光品牌識別「你所未見的台北╱Undiscovered Taipei」標誌（Logo），詮釋了台北旅遊的無限可能。Logo發布之後，團隊一直在思考如何更具體呈現出台北市樣貌，經過一年的規劃，由設計團隊安益國際集團操刀，負責創意統籌規劃考究臺北旅遊百態，並邀請曾獲美國插畫協會廣告金牌獎的插畫師Cinyee Chiu設計繪製插畫，及安排來自法國的廣告品牌設計總監Olivier Boutet-Burlon建立品牌系統管理，終於在2020年推出整套的「你所未見的台北」品牌識別延伸插畫，「期間經過無數次討論，融入五大無圍牆博物館各城區特色，除了古蹟、美食，亦加入大型活動元素、人文概念，讓台北的城市品牌與識別概念更上一層。」劉奕霆表示。

劉奕霆指出，如何讓台北被國際看見、走出不同於其他城市的品牌形象，是品牌識別延伸插畫的核心任務，更讓台北品牌不只是紙上的設計，而是城市的核心精神象徵。為了讓台北品牌識別注入更多創新元素，觀傳局特別邀請到台北優質品牌共襄盛舉，跨界合作多款聯名商品，希望藉此捲動國內產業，創造台北城市的品牌聲量，活絡台北觀光旅遊發展。

推廣會現場邀請到8家優質合作聯名品牌展出，並以時尚走秀的方式與熊讚Bravo互動進行聯名商品發表，包含時尚風格選物店Plain-me的超KUSO服飾—「我臭了嗎？」臭豆腐 TEE及台灣漢堡 TEE、百年糕點品牌郭元益以台北的「北」為造型的餅乾「一片台北」、精釀啤酒專家台虎精釀的大稻埕台虎陳皮酸啤酒、超人氣文青手搖茶飲店茶敬茶的遇見茶禮盒及玫瑰烏龍茶包、台灣首創包餡蛋捲品牌海邊走走的台北旅遊蛋捲禮盒、爆紅文青打卡名店不貳光 Mister wheel推出聯名限定車輪餅組合、大稻埕老字號品牌大春煉皂的百年藥坊古肌賦活皂，以及超人氣知名店家紅玉滿赤心雞蛋糕。

劉奕霆更與熊讚驚喜壓軸現身，展示台北城市品牌識別x熊讚聯名款的城市紀念品，此外，現場也邀請到本次品牌識別插畫設計師Cinyee及設計統籌Olivier分享台北城市品牌的誕生與發展歷程。插畫師Cinyee Chiu表示，最初是用「溫暖」概念呈現臺北的樣貌，也非常開心看到插畫被納入各個活動和商品中；設計統籌Olivier Boutet-Burlon也說，能參與台北觀光品牌識別系統的規劃，「是從事設計領域20年來最榮幸和興奮的事」。

活動主持人的黃子佼表示，「你所未見的台北」從觀光旅遊串聯至文創、時尚、當代藝術，乃至常民生活與產業聯盟，已開啟了城市美學的全新篇章，樂見它成為一個可以體驗、有感受具永續性積累的城市品牌。今天看到整套的台北城市品牌識別插畫，感受到政府單位「跳脫一般古蹟、美食的推廣，把人文藝術和生活層面也納入其中」的新意。更推薦今(26)日起為期三天的會後展，現場多樣豐富的商品歡迎大家來挖寶，若上傳社群網站勢必引發詢問潮。

劉奕霆補充，從城市品牌識別logo到完整的延伸插畫，期許台北城市品牌識別不只是一個logo或插畫，更希望讓它動起來，使台北觀光品牌識別置入市府大型活動與政策，如無圍牆博物館、三貓、花季系列活動…等，並與產業跨界連動及相互推廣，也期待透過這次的發表，號召更多台北優質品牌一同加入行銷台北的行列，為台北注入更多能量，提高台北城市品牌的可見度，邀請大家從嶄新的視角看見「你所未見的台北」。