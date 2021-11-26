foodpanda與美廉社做數位柑仔店 明年Q1開店300家

美廉社獨家攜手foodpanda，看準後疫情時代宅經濟熱度不減，加上外送平台「一點即送」且無接觸送餐的防疫關鍵，雙方合力打造「數位柑仔店」，讓美廉社生活圈O2O版圖更趨完整，計畫2022年第1季完成300家外送門市布局，生鮮雜貨最快19分鐘疾速到府提供；2022年達到在地服務滲透率達30%，三成美廉社門市將兼具外送服務。

美廉社先前與蝦皮購物合作成為蝦皮店到店合作對象，今天更宣布首次大規模推進數位功能店，藉由15年深耕社區鄰里的在地優勢，結合城鎮佈點完善的數位外送服務平台，展店策略往線上雲端邁進，具體落實美廉社「離家近」的品牌核心理念。以門市出發，點、線、面多元延伸，全面打造消費者「一點即送」的鮮食雜貨生活圈，活化供應鏈。

三商家購董事總經理邱光隆表示，美廉社過去在社區巷口就能看見，未來也將朝這個目標持續努力深耕台灣7,761個村里，預計在2023年完成1,300間門市布局，每5個村里就有1家美廉社。和foodpanda獨家結盟打造數位柑仔店，將原先服務半徑從250公尺延長到5公里內，與消費者的需求距離等於零。

美廉社預期，這項服務將讓美廉社原本35歲至55歲消費者年齡層向下、往年輕族群無縫融合，服務跨足多個世代，消費距離雲端化，消費輪廓年輕化。foodpanda表示，現在服務覆蓋率已達到全台90%人口，於21個縣市提供外送服務，穩坐全台最大即時外送平台寶座，結合美廉社深入鄰里的在地優勢，合作強化宅經濟。目前美廉社已開通近百家「數位柑仔店」，預計在2022年第1季完成300間門市佈局。