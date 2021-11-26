台灣高鐵攜手中鋼 開創「國車國造」新紀元

台灣高鐵公司（2633）與中鋼公司（2002）今（26）日於高鐵左營基地舉辦「高鐵電車線維修工程車啟用典禮」，由高鐵公司董事長江耀宗與中鋼公司董事長翁朝棟共同主持。

今日啟用的高鐵電車線維修工程車，是由高鐵公司提出設計概念、中鋼公司研發製造，將高鐵現行使用的六種進口工程車進行功能整合，產製成「多功能維修車」以及「電車線延線（牽引/設備）車」二款新車。

而車輛關鍵的車體主結構及轉向架框來自國內生產，且大量採用本土零組件，可有效降低維修成本及零件庫存壓力；此外，車體設計更依照高鐵維修實際需求，將工作平台空間最大化，不僅大幅提升維修效率、強化人員高空作業安全，更由於國人自主掌握維修技術，一旦車輛故障可以就近協助救援、立即排除，故能進一步確保高鐵營運安全，充分展現台灣製造的在地優勢。

台灣高鐵公司自2017年舉辦「台灣軌道工業本土化商機說明會」，當時盤點十年內（2018至2027）本土採購商機近170億元，目標在2022年底達成維修物料在地採購比率倍增（由15%增加到30%），自此揭開加速推動本土化序幕。

台灣高鐵董事長江耀宗表示，目前高鐵本土維修物料採購比率達29.7%，各項維修工作自辦率更達91%。今日啟用的「高鐵電車線維修工程車」，更是台灣高鐵「國車國造」的歷史新頁！而在高鐵公司實踐本土化歷程中，已建立各種人才培訓制度與環境，透過落實「深耕在地」精神，為台灣軌道專才創造「永續發展」環境，更為軌道工業在台灣開花結果提前布局。

中鋼公司董事長翁朝棟表示，中鋼開發及製造軌道工程車輛已累積20多年經驗，共承製台鐵、台北捷運、高雄捷運及高鐵公司等共計52輛軌道工程車。中鋼運用累積的技術量能，結合子公司中鋼機械之產製能力，將高鐵公司現有六款日系及德系工程車型，依維修及操作需求量身打造，整合為「多功能維修車」及「延線車組」之兩款工程車，兼具「客製化」、「整合性」及「安全性」等優點，有助於提升高鐵公司的維修作業能力。本案從設計、製作、組裝到試車之國產化比例高達六成，中鋼不僅攜手國內優質廠商共同提升本土軌道產業競爭力，也為台灣綠色交通永續發展做出實質貢獻。

台灣高鐵公司自2007年即積極推動本土化，2017年8月24日舉辦「台灣軌道工業本土化商機說明會」時，已與80家國內廠商合作，成功開發出419件高鐵維修物料。截至目前，更進一步擴大合作範圍至127家國內廠商，成功開發出1,207件高鐵維修物料。預計 2022年將有更多本土化成果陸續完成，包括：與工研院合作的「轉向架走行測試設備（BRT）」以及與台灣車輛公司合作的「柴液型調度機關車」等。未來，希望透過台灣高鐵的專業人才持續參與台灣鐵道技術進步、推動產業發展，期為旅客提供美好的高鐵旅程，並成為國家社會不斷前進的動力。

今日的啟用典禮，包括行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁、行政院發言人羅秉成、行政院政務委員黃致達、交通部政務次長胡湘麟、經濟部次長林全能均親自出席，共同見證台灣高鐵推動「軌道工業本土化」目標，邁向新紀元。