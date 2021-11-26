南帝精密搶進高精密航太零組件 斥資11億元擴充產線

投資台灣事務所今（26）日「中小企業加速投資行動方案」聯審會議再添7家中小企業擴大投資26億元。其中，專精於高精密零件CNC加工零部件的南帝精密將斥資11億元在台南科技工業區興建二廠，為國內增加58個就業機會。

南帝精密專注於高精密零件CNC加工零部件供應商，可應用於半導體周邊、國防、航太、通訊及醫療等零部件，將斥資11億元在台南科技工業區興建二廠，同時在既有廠區及新廠著重擴充在高精密航太零組件產線，也為國內增加58個就業機會。

千朋實業專精於各式塑膠鋼模設計、開發及製造，由於期待全球市場對新型商用客機需求攀升，現積極投入跨足布局航太零件產品，將擴大投入逾2億元桃園市蘆竹區既有廠房，增設智慧化航太產品產線，為國內創造15個就業機會。

思創數位科技為專業的SMT印刷電路板電子代工廠，主要產品有工業電腦、無人機與伺服器等主機板。思創數位科技規劃擴大招募90名本國員工，投入8,000萬元在新北市既有一廠與三廠導入智慧化設備。

黃氏製藥股份有限公司專注於學名藥市場開發，是國內非處方（OTC）及處方用藥指標性大廠，生產家用與醫用之常備藥品，有雅舒安抗甲癬油劑、潔黴抗甲癬油劑等眾多品項。為持續研究新藥提供病患所需，計劃增聘36名本國醫藥產業人才，斥資近4億元在雲林縣斗南鎮新建PIC／S GMP級廠房，設立智慧化自動生產線。

榖萊生技專營米食產品生產製造，產品項目有乾燥飯、冷凍米飯等製品，供應給連鎖餐飲業者、知名企業與團體。榖萊生技計劃斥資逾4億元在屏東農業生物科技園區興建二廠及倉儲設備，同時亦在既有廠區增加智慧生產線，為國內創造22個就業機會。

叶光閥業為各式閥類產品領導廠商，主要產品有水力型控、球塞型控制閥、渦齒式控制閥等項目，用於自來水、汙水、再生水與海水用各式流體調控元件，計劃斥資逾1億元在屏東萬巒鄉興建叶光二廠及三廠，導入智慧化產線。

恩盈企業隸屬於叶光閥業集團，主力產品有蝶型閥、控制閥、排氣閥及各式特殊接頭等。與叶光閥業市場定位不同，恩盈企業主要承接民間案件，是國內諸多廠商配合之首選，並擁有全台最大閥類動態水壓模擬試驗場及最大靜態水壓試驗機台，是重要閥類測試廠。此次與叶光閥業同步擴大投資，投入逾1億元在屏東萬巒鄉興建恩盈二、三廠，運用智慧製造元素，優化生產量能與產品品質，期望成為國內門閥產業之領導企業，也為國內增加8個就業機會。

「中小企業加速投資行動方案」已召開114次聯審，通過714家中小企業投資約3,003億元，帶來27,372個本國就業機會。截至目前總計投資台灣三大方案已帶動1,078家企業投資約1兆4,926億元，預估創造12萬407個本國就業機會，後續尚有61家企業排隊待審。