美廉社攜手foodpanda 打造「數位柑仔店」

三商家購（2945）旗下美廉社獨家攜手全台最大即時外送平台foodpanda，看準後疫情時代宅經濟熱度不減，加上外送平台握有「一點即送」且無接觸送餐的防疫關鍵，雙方合力打造「數位柑仔店」，目前美廉社已開通近百家「數位柑仔店」，預計在2022年第1季完成300間門市佈局。

三商家購董事總經理邱光隆表示，美廉社首次大規模推進數位功能店，藉由深耕社區鄰里的在地優勢，結合城鎮佈點完善的數位外送服務平台，展店策略往線上雲端邁進，具體落實美廉社「離家近」的品牌核心理念。

以門市出發，點、線、面多元延伸，全面打造消費者「一點即送」的鮮食雜貨生活圈，活化供應鏈。顧客不用出門，宅家上「數位柑仔店」，打開 foodpanda ，進入生鮮雜貨點選美廉社，動動手指民生用品一站購足，最快19分鐘疾速到府。

邱光隆表示，數位柑仔店將原先服務半徑從250公尺瞬間打通到5公里。顧客可以依照情境需求，想走、看、逛就選擇到巷口美廉社；想宅、家、點就上數位柑仔店，「數位柑仔店」將在2022年達到在地服務滲透率達30%，也就是說將有三成美廉社門店兼具外送服務。此次合作締盟，也讓美廉社原35歲至55歲消費者年齡層向下往年輕族群無縫融合，服務跨足多個世代，消費距離雲端化，消費輪廓年輕化。

此外，顧客最重視的收貨時間雙方更精益求精，目前消費者於「數位柑仔店」下單到收貨最快19分鐘，靠著美廉社門市人員快速撿貨、foodpanda的強大營運動能、即時到店取貨，雙方核心主軸強勢結合，外送服務估計帶動單店單天一成五業績成長。