台中將開地價評議會 土地現值、公告地價漲跌受關注

台中市公告地價去年大降20%，短收17億餘元地價稅，引起監察院調查要求檢討。地政局12月將召開地價評議委員會，議員關心公告地價、公告現值調整幅度。地政局長吳存金說，日前已辦11場地方說明會，今年受疫情衝擊，民意希望稅率穩定，會提供給評議委員參考，尊重評議會決定。

議員何文海說，日前監察委員關心台中市公告地價在2020年降幅太多，內政部次長花敬群也說有挹注房價上漲的可能。台中地價、房價近3年漲幅近1倍，市政路到五權西路的土地一坪近300萬，五權西路周邊一坪120萬以上，明年是選舉年，不能該調的沒調，要符合公平正義。

吳存金說，內政部次長「降公告地價會帶動房價」的評論予以接受，但見人見智，數據能證明兩者之間沒有直接正相關，竹北、桃園公告地價降幅雖沒那麼低，房價依舊上漲。

議員陳淑華提醒，雖然還未召開地價評議委員會，前年再評議之前就釋出會調降的訊息，才會讓外界質疑是不是有政治目的，一定要秉持專業評議，不能私下有副案。

議員陳政顯、楊正中說，公告地價是持有稅，公告現值是交易稅，兩者不一樣。持有稅所有民眾都要繳納，希望能穩定，公告現值稅率一定要符合中央的想法，趨近於市價的9成。

吳存金表示，台中市地價稅2016年上漲38.25％，民意反彈大，本來可以實施3年，才調整每2年重新評議，2018年調降6.36％、2020年再降20.06％，公告現值仍佔地價9成，地價稅評議會參考當年公告土地現值、前次公告地價、地方財政需要、社會經濟狀況、民眾負擔能力5大指標合理調整。