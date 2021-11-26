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台中將開地價評議會 土地現值、公告地價漲跌受關注

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市公告地價去年大降20%，短收17億餘元地價稅，引起監察院調查要求檢討。地政局12月將召開地價評議委員會，強調會秉持專業，明年元旦正式公告。圖／台中市新聞局提供
台中市公告地價去年大降20%，短收17億餘元地價稅，引起監察院調查要求檢討。地政局12月將召開地價評議委員會，強調會秉持專業，明年元旦正式公告。圖／台中市新聞局提供

台中市公告地價去年大降20%，短收17億餘元地價稅，引起監察院調查要求檢討。地政局12月將召開地價評議委員會，議員關心公告地價、公告現值調整幅度。地政局長吳存金說，日前已辦11場地方說明會，今年受疫情衝擊，民意希望稅率穩定，會提供給評議委員參考，尊重評議會決定。

議員何文海說，日前監察委員關心台中市公告地價在2020年降幅太多，內政部次長花敬群也說有挹注房價上漲的可能。台中地價、房價近3年漲幅近1倍，市政路到五權西路的土地一坪近300萬，五權西路周邊一坪120萬以上，明年是選舉年，不能該調的沒調，要符合公平正義。

吳存金說，內政部次長「降公告地價會帶動房價」的評論予以接受，但見人見智，數據能證明兩者之間沒有直接正相關，竹北、桃園公告地價降幅雖沒那麼低，房價依舊上漲。

議員陳淑華提醒，雖然還未召開地價評議委員會，前年再評議之前就釋出會調降的訊息，才會讓外界質疑是不是有政治目的，一定要秉持專業評議，不能私下有副案。

議員陳政顯、楊正中說，公告地價是持有稅，公告現值是交易稅，兩者不一樣。持有稅所有民眾都要繳納，希望能穩定，公告現值稅率一定要符合中央的想法，趨近於市價的9成。

吳存金表示，台中市地價稅2016年上漲38.25％，民意反彈大，本來可以實施3年，才調整每2年重新評議，2018年調降6.36％、2020年再降20.06％，公告現值仍佔地價9成，地價稅評議會參考當年公告土地現值、前次公告地價、地方財政需要、社會經濟狀況、民眾負擔能力5大指標合理調整。

至於有議員提案13期重劃區即將配地，建議3年不要調整公告地價，等於不提高地價稅，吳存金說，不能針對特定區域給優惠，也不會有政治考量，全市資料都送地價評議委員會審議，傾聽民意、尊重專業。

台中市地政局長吳存金說，地價稅評議會參考當年公告土地現值、前次公告地價、地方財政需要、社會經濟狀況、民眾負擔能力5大指標合理調整。記者喻文玟／攝影
台中市地政局長吳存金說，地價稅評議會參考當年公告土地現值、前次公告地價、地方財政需要、社會經濟狀況、民眾負擔能力5大指標合理調整。記者喻文玟／攝影
台中市公告地價去年大降20%，短收17億餘元地價稅，引起監察院調查要求檢討。地政局12月將召開地價評議委員會，明年元旦正式公告，圖為公辦第14期美和庄市地重劃區。圖／台中市新聞局提供
台中市公告地價去年大降20%，短收17億餘元地價稅，引起監察院調查要求檢討。地政局12月將召開地價評議委員會，明年元旦正式公告，圖為公辦第14期美和庄市地重劃區。圖／台中市新聞局提供
台中市公告地價去年大降20%，短收17億餘元地價稅，引起監察院調查要求檢討。地政局12月將召開地價評議委員會，明年元旦正式公告，圖為13期重劃區。圖／台中市新聞局提供
台中市公告地價去年大降20%，短收17億餘元地價稅，引起監察院調查要求檢討。地政局12月將召開地價評議委員會，明年元旦正式公告，圖為13期重劃區。圖／台中市新聞局提供
台中市議員何文海（左）提醒地政局，台中市公告地價在2020年降幅太多，明年是選舉年，不能該調的沒調，要符合公平正義。記者喻文玟／攝影
台中市議員何文海（左）提醒地政局，台中市公告地價在2020年降幅太多，明年是選舉年，不能該調的沒調，要符合公平正義。記者喻文玟／攝影
台中市公告地價去年大降20%，短收17億餘元地價稅，引起監察院調查要求檢討。地政局12月將召開地價評議委員會，強調會秉持專業，明年元旦正式公告。圖／台中市新聞局提供
台中市公告地價去年大降20%，短收17億餘元地價稅，引起監察院調查要求檢討。地政局12月將召開地價評議委員會，強調會秉持專業，明年元旦正式公告。圖／台中市新聞局提供

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