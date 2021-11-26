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南港輪胎世界明珠建案涉弊？證期局：有事證會做必要處理
南港輪胎公司名譽董事長林學圃，上周四在港輪法說會宣稱，港輪推世界明珠建案總銷售金額可達1000億元，未來公司將有大量現金，遭質疑操縱股價。今再有股東爆料，林所屬公司是港輪關係人，開發案土地交易未依規定辦理。
證期局今天表示，對於股東質疑公司資料，若還有其他具體事證，會做必要處理。證券交易所則稱，後續依主管機關指示辦理。
國民黨立委鄭正鈐下午舉辦「世界明珠180億鉅額資產被關係人取走」記者會，表示港輪世界明珠建案港輪僅有81%的土地所有權，林學圃家族則透過元瑞與智凱公司在2007年就取得基地近18%土地，形同對該建案掌18%股權。
鄭正鈐質疑，2007年林學圃透過元瑞與智凱取得世界明珠建案所在的港輪南港廠2000坪土地時，未依據港輪內部取得或處分資產處理程序，其中是否有內情？
港輪股東委任律師也說，依南港資產取處程序，元瑞與智凱要取得南港廠土地，應提董事會通過、監察人承認，但小股東卻看不到合建契約與條件；此外上周四法說會也由僅是榮譽董事長，卻是關係人的林學圃說明，背景啟人疑竇。
鄭正鈐說，全案涉關係人交易、內稽內控與處分資產是否有依法等問題，主管機關應介入調查。
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