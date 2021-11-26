台灣高鐵攜手中鋼 開創「國車國造」新紀元

台灣高鐵公司（2633）與中鋼（2002）公司攜手合作開發高鐵維修車輛，首批電車線維修工程車今（26）日開始啟用，分三年交付12架維修車。高鐵董事長江耀宗表示，此時不僅為首批維修工程車啟用，更是國車國造的新里程碑。未來高鐵公司將持續深耕軌道工程工業。

台灣高鐵公司與中鋼公司今日於高鐵左營基地舉辦「高鐵電車線維修工程車啟用典禮」，由高鐵公司董事長江耀宗與中鋼公司董事長翁朝棟共同主持，宣示台灣高鐵推動「軌道工業本土化」目標，邁向新紀元。

江耀宗指出，台灣高鐵公司自2017年舉辦「台灣軌道工業本土化商機說明會」，當時盤點10年內（2018至2027）本土採購商機近170億元，目標在2022年底達成維修物料在地採購比率倍增（由15%增加到30%），自此揭開加速推動本土化序幕。目前高鐵本土維修物料採購比率達29.7%，各項維修工作自辦率更達91%。今日啟用的「高鐵電車線維修工程車」，更是台灣高鐵「國車國造」的歷史新頁。高鐵公司透過落實「深耕在地」精神，為台灣軌道專才創造「永續發展」環境，更為軌道工業在台灣開花結果提前布局。

今日啟用的高鐵電車線維修工程車，是由高鐵公司提出設計概念、中鋼公司研發製造，將高鐵現行使用的6種進口工程車進行功能整合，研發為更適合台灣高鐵需求的「多功能維修車」以及「電車線延線（牽引/設備）車」二款新車。而車輛關鍵之車體主結構及轉向架框來自國內生產，且大量採用本土零組件，可有效降低維修成本及零件庫存壓力；此外，車體設計更依照高鐵維修實際需求，將工作平台空間最大化，不僅大幅提升維修效率、強化人員高空作業安全，更由於國人自主掌握維修技術，一旦車輛故障可以就近協助救援、立即排除，故能進一步確保高鐵營運安全，充分展現台灣製造的在地優勢。