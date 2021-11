Agoda推眾多新服務 全球旅遊限制、防疫旅館列表一次看

隨著亞洲各地逐漸放寬入境限制,為了讓疫後旅遊更easy,數位旅遊平台Agoda於近日推出眾多新服務,像是全球旅遊限制一覽、防疫旅館預訂網頁等,希望當未來國際旅遊重啟時,平台除了能為全球旅客提供一站式的旅遊服務,從景點搜尋、旅行方式到自行預訂防疫旅館,旅客更能在平台上找到最超值的旅遊優惠,相揪出遊就是這麼簡單。

準備好要出國旅遊了嗎?全球旅遊限制狀況一覽無遺

Agoda與Sherpa攜手推出互動式地圖(www.agoda.com/traveladvisor),不僅能快速一覽全球旅遊限制狀況,網頁更詳列世界各地最新入境限制和新冠病毒檢測證明要求,旅客只需在地圖上選擇一個國家,填寫所持護照的類型、出發地點、抵達地點和疫苗接種狀況,就能查看疫情旅行相關要求或規定。值得一提的是,看準疫後出國旅遊商機,Agoda已率先於泰國推出疫後旅行攻略,提供眾多當地吃喝玩樂、餐廳和酒吧的營業時間、商家的最新資訊以及國內旅行規定等旅遊小撇步,預計將於今年年底推出其他熱門景點的旅遊指南,如菲律賓、台灣、印尼、法國、美國、阿聯酋、韓國、日本和新加坡。

眾多防疫旅館選擇盡在Agoda 輕鬆下訂安心出遊趣

繼去年11月成功在泰國推出防疫旅館方案(ASQ)後,今天夏天Agoda也在香港和菲律賓推出防疫旅館方案,為滿足亞洲各地的入境檢疫需求,Agoda正逐步擴大其防疫旅館方案,現在有需求的旅客都能在平台上查詢有無空房、房間類型和即時房價,約有600多家合法的防疫旅館遍布印尼、香港和菲律賓,預計未來幾個月將有更多旅遊市場(包含台灣)加入,為數兩千三百萬的台灣民眾也將獲得更多旅遊彈性和選擇,以超值價格挑選他們喜歡的防疫旅館,無論是套房或附設陽台的房型,平台上均有提供。雖然目前旅客僅能在網頁上預訂防疫旅館,未來Agoda將推出手機版網頁和App版本,提供預訂頁面、防疫旅館標章、簡易搜索選項等功能。

Agoda東南亞和大洋洲區域總監Enric Casals表示:「人們正以不同的方式再次旅行,不再是說走就走,而是需要考慮是否需要入境檢疫、接種疫苗和新冠病毒檢測證明,因此,我們相信與Sherpa的合作、防疫旅館方案擴大和Welcome Back優惠方案,能讓人們輕鬆享有旅行帶來的美好。」

除了先前推出的GoLocal 和 Vaxxed To Go 優惠, Agoda將推出 Welcome Back旅遊優惠歡慶2022年國際旅遊重啟,為前往歐洲、澳洲、北美洲、亞洲中東和大洋洲等地區的旅客提供史上最低價。此外,不讓疫苗護照專美於前,疫苗認證將會很快地出現在Agoda的訂房網頁上,除了會顯示飯店員工的疫苗接種情形,更會詳列每間飯店所實行的防疫和衛生措施,目前Agoda正與第三方業者合作研擬推出其他防疫措施,像是提供新冠疫苗險、民眾使用的快篩試劑等。

Agoda的東南亞和大洋洲區域總監Enric Casals更指出:「旅客已迫不及待,想沉浸在夢寐以求的風景中,或是體驗異國文化,為確保旅客不會因複雜多變的旅行限制而錯過生命中的重要時刻,Agoda會不斷創新、克服疫情困難,持續提供旅客貼心、安心的服務。」