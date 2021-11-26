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台鹽升級虛實通路 推限定優惠寵會員

經濟日報 / 記者吳秉鍇／即時報導
台鹽生技直營店台南林森門市全面升級軟硬體設備，26日正式開幕。圖／台鹽提供
台鹽生技直營店台南林森門市全面升級軟硬體設備，26日正式開幕。圖／台鹽提供

台灣後疫經濟逆勢成長，台鹽（1737）看好緊接而來的年終及春節消費熱潮，致力拓展線上和線下通路，有全新推出的「台鹽線上購」電商通路，以及台鹽生技直營店台南林森門市升級開幕，虛實整合推出節慶活動與限定優惠，更擴大招募台鹽生技門市加盟主，為全台消費者提供多元服務，深入鄰里社區和在地商圈守護民眾健康，積極搶攻後疫消費商機！

台鹽董事長吳容輝表示，後疫經濟瞬息萬變，消費者購物習慣變得更即時、更多元。台鹽實體通路有賴直營和加盟門市拓展市場，奠定「健康美麗好鄰居」的在地服務，現建立的電商購物系統使虛實通路齊備，提升服務品質，在後疫時代帶給大家健康與美麗！

台鹽生技直營店台南林森門市全面升級軟硬體設備，26日正式開幕！全新樣貌的林森門市吸引忠實會員客戶蒞臨，感受親切的服務和耳目一新的購物體驗。林森門市更舉辦開幕慶活動和加碼優惠，回饋在地客戶的支持。

此外，台鹽同步擴大招募台鹽生技門市加盟主，開出免加盟金免權利金等優異條件，徵招全台人才加入台鹽生技，展現台鹽拓展通路、深耕實體消費的決心！

在實體門市服務網的基礎下，台鹽在今年推出「台鹽線上購」電商通路，為習慣網路購物的消費者提供優良快速的服務，不但隨時規劃節慶優惠和商品促銷，讓消費者能隨時上線購買，還能即時提供商品資訊和客戶服務，線上線下整合，讓服務品質有感升級。

聯手虛實通路振興經濟，全台台鹽生技門市即日起至今年12月31日止推出「振興5倍，台鹽再加倍」活動；憑3,000元振興券買5,000元原價商品再加贈1,000元折價券、5,000元振興券買8,500元原價商品再加贈1,500元折價券。「台鹽線上購」即日起至明)年4月30日強打振興熱銷區，多重保健品下殺超值優惠，邀大家把握機會。

台鹽

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