創源今年來數位事業營收翻倍 疫情加速精準健康發展

全球疫情來襲，加速智慧醫療發展腳步，也讓精準健康需求遽升，創源（4160）瞄準精準健康、生物資訊應用及數位化服務，使生技能量結合大數據跨界創新，帶動公司數位事業業績相較於去年同期營收翻倍。展望2022年，隨著即將上路的醫藥法規，公司預期，有助業績續航。

經濟部將於2022年催生《生技醫藥及精準健康產業發展條例》，施行期限展延至2032年底，有助醫藥產業發展。創源所屬的訊聯集團涵蓋其新增的精準醫療、數位醫療與再生醫療三大核心項目，其中創源占前2大項，加上生技能量結合數位化服務，可在短時間內急速擴張，享有相對應醫療配套，為智慧醫療時代注入創新、跨界能量。

此外，少子化衝擊下，精準生殖醫學也成為國家另一扶植重點，創源表示，將國際上快速發展應用的RNA技術，擴大應用於生殖醫學，並響應試管嬰兒補助政策，幫助解決高齡少子化社會問題，創源至今服務已突破全台90%生殖醫學中心，胚胎染色體檢測（PGT-A）並佔全台6成。

疫情之下，也帶動RNA技術應用與商業化的大爆發，從臨床檢測、治療、製藥到疫苗研發，均備受關注。創源亦將RNA技術應用在同為國家重視的少子化問題上。鑒於近十年人工生殖需求增加近五倍，國內高齡產婦多達3.3成，透過miRNA生殖技術－MIRA ®，能幫助反覆流產孕婦抓出原因而成功懷孕，此項技術已獲美國、印尼、中國、泰國、越南、馬來西亞、西班牙等國醫療院所引進使用。

創源今年服務涵蓋率躍升到約五成新生兒，台灣今年前三季出生數約11.2萬，較去年同期下降6%，創源檢測數仍逆勢成長6%，反映少子化加速生殖醫療的「精準」需求。7月1日人工生殖補助政策開跑後，創源也推動獨家試管嬰兒追蹤計畫，以孕產前前瞻科技檢測服務，納入國際醫學會指引與各國醫界專家建議，擴大嘉惠需求家庭，PGT-A收檢胚胎與MIRA®檢測數均因此大幅成長。