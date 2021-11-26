房價飆、首購雙慘！專家：房貸估不到可換這方式

近期房價飆漲，不少地區出現銀行估價跟不上，民眾申請房貸成數偏低，甚至貸不下來的情況，讓不少好不容易存到錢想買房的首購族，苦惱不已。專業地政士表示，銀行貸款卡關，如果是卡在總行估價，不妨問問有經理權限的銀行，可能有意外收獲。

房仲業者日前調查指出，由於國房價短時間內大幅上揚，包括新竹、台中、台南與高雄，都出現銀行估價跟不上的現象，有些估價偏低，有些申貸案則是在業務接收到「預估」後，發現估不到價格就不敢受理，民眾申辦貸款困難度明顯增加。

正業地政士聯合事務所所長鄭文在表示，首購族因房價飆漲負擔已加重，再碰這種情況尤其頭疼，即使是核貸的房貸，因估價關係，由八成降到實際僅剩七成，由於首購族資金有限，存錢不易，恐怕都會十分頭疼。

他表示，銀行房貸估價，可以分為總行估價及分行經權兩種。總行估價制，就是無論貸款金額多寡，統一有總行鑑價、核貸，由於總行資料庫齊全，可避免人為弊端發生，但相對的，當房價波劇烈動時，房價資料庫更新慢，容易造成銀行貸款估價，跟不上房價。

另外一種銀行估價是經理權限制，一定的放款額度以內（如2000萬元 ），估價及放貸直接由分行經理決定，免經過總行估價審核，貸款金額超過一定額度以上，超過經理權限，才會由區域中心或是總行估價貸放。

這種方式，因為不受房價舊資料庫牽絆，相對的估價比較能跟上市價的變動。

鄭文在表示，因此，在房價狂飆的年代，如果銀行貸款卡關，在總行估價的瓶頸下，不妨問問經理權限的銀行，或許會有意外的收獲。