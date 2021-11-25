王品「丰禾台式小館」搶進台中文心崇德捷運站商圈

王品集團(2727)旗下「丰禾台式小館」，最近獲得台菜版米其林認證-「全台十二大傳承臺菜餐廳」，展店腳步跟著加快，第三家分店進駐台中文心崇德捷運站商圈，立刻引起市場熱烈迴響，今年底第四家分店將在台北市開出，明年還有三家分店的展店計畫。

王品集團表示，「丰禾台式小館」主要鎖定忙碌的上班族，想吃營養豐富餐點可以選個人套餐，下班或假日時，則是小家庭、親友聚餐的最佳選擇。目前，王品集團17個餐飲品牌中，已有3個中式料理品牌，除了「丰禾台式小館」之外，「享鴨」烤鴨主題餐廳有4家分店、「莆田」福建料理餐廳有5家分店。

經濟部商業司去年舉辦「2020經典臺菜餐廳」選拔，今年以「傳承」為主軸，評委全台走透透，選出「全台十二大傳承臺菜餐廳」，被稱作是台菜版米其林。

「丰禾台式小館」今年以芋絲米糕和魷魚螺肉蒜參賽，台灣諺語「食米粉芋有好頭路」，芋頭象徵好兆頭，結合辦桌必備的米糕，微微木桶香氣的軟Q米粒，搭配香菇絲、後腿肉絲、蝦米、乾蔥，一口咬下香濃芋香與米香相擁而現。

魷魚螺肉蒜聞得到乾魷魚、螺肉、後腿肉片及蒜苗的香，吃得到甘甜與鮮味，「湯頭三味，一滾清二滾鮮三滾甜」，完美呈現60年代道地酒家菜的風味。

「丰禾台式小館」以最傳統的做法讓人吃到最初的滋味，從117家的參賽餐廳勝出，評審推薦：給人一種「這就是媽媽的味道」的感覺。

王品集團表示，「丰禾台式小館」以新鮮傳統在地食材，結合純樸料理手法，燒出一道道豐盛美味，創新呈現「大菜小做、小吃升級」家鄉味台菜。

「丰禾台式小館」主張人少也能吃到一桌澎湃台菜，「丰盛個人餐」只要239至259元，由主廚精選8道主菜。

像「丰禾起家雞」選用稀有的鹿野雞品種，脂肪分布均勻、肉嫩鮮甜，讓大家食雞起家好吉利；「古早味滷豬腳」特選豬後腳經高溫油炸後，以秘製湯汁滷製入味，口感Q彈軟嫩，鹹香下飯，讓一個人吃菜配飯，也可以丰盛美好，用最熟悉的台灣味，溫潤每個人的胃。

此外，「二人相伴桌」、「四人歡聚桌」、「六人大辦桌」，客單價從450元起，就能滿足老饕對台菜的想望。

「丰禾台式小館」台中店是全台第三家門店，位於台中文心崇德捷運站旁，占地60坪，設70席，店內風格保存舊時代的台灣常民生活元素，並以海棠窗花搭配明亮清爽色系，讓食客記憶中的家鄉元素，轉化為簡潔新穎的現代形式。