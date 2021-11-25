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「新莊文德段公辦都更案」吃掉獲利？皇翔：還是要做好

經濟日報 / 記者陳美玲/即時報導
皇翔建設董事長廖年吉(中)今（25）日親自出席「新莊文德段公辦都更案開工典禮」，他指出，該案光是完成都更就耗費八年，依公司分回比率以及去年至今營建成本高漲來看，皇翔分回部分是不成比例，但案子已經拿下來，還要把它做好。左為新北市長侯友宜、右為皇翔建設總經理廖宇祥。陳美玲/攝影
皇翔建設董事長廖年吉(中)今（25）日親自出席「新莊文德段公辦都更案開工典禮」，他指出，該案光是完成都更就耗費八年，依公司分回比率以及去年至今營建成本高漲來看，皇翔分回部分是不成比例，但案子已經拿下來，還要把它做好。左為新北市長侯友宜、右為皇翔建設總經理廖宇祥。陳美玲/攝影

皇翔建設（2545）今（25）日舉行「新莊文德段公辦都更案開工典禮」，皇翔建設董事長廖年吉親自出席；他指出，該案光是完成都更就耗費八年，依公司分回比率以及去年至今營建成本高漲來看，皇翔分回部分是不成比例，但案子已經拿下來，還是要把它做好。

皇翔建設指出，這波物價上漲也不是市場預料得到，像是基地面積達2,261坪的「新莊文德段公辦都更案」，公司已與新北市府簽訂合約，所以要努力把它蓋起來。該案預計452戶住宅產品，可銷售坪數逾7.5萬平方公尺、約2.3萬坪左右，為中小坪數產品，皇翔分回三成、約100多戶，公部門分回文化性公益設。

「新莊文德段公辦都更案」為皇翔建設第三筆公辦都更案，該案將採黃金級綠建築設計，將興建兩棟地上27樓和33樓、地下五樓之鋼骨鋼筋混凝土之住宅大樓，將在開工典禮後將立即動工。

「新莊文德段公辦都更案」更新後建物將會保留老街意象，並將歷史建築武德殿採原地拆解重組方式、修復保存於更新範圍中，預計2024年完工，讓新莊老街風華再現 ，並做為人文藝術空間，推廣在地文化。

公辦都更 皇翔

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新莊文德段公辦都更動土 建33樓住商大樓、2024年完工

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