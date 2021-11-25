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聚鼎攻入元宇宙+電動車 明年營收有望續寫新高

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

保護元件大廠聚鼎（6224）在三端保險絲（CLM）傳出捷報，近期取得全球VR指標性美系大廠認證，明年首季開始出貨，躍升為元宇宙供應鏈，同時也獲得全球前三大電池日廠認證，切入電動車用鋰電池應用，多重動能推升，法人估2022年將有雙位數的成長，續寫營收新高。

聚鼎今年營運表現亮眼，前三季獲利達4.26億元，已超越2020年的全年獲利，年增56.7%，前三季每股純益5.05元。

供應鏈透露，聚鼎近期在CLM產品有重大斬獲，首先是打進美系知名VR大廠，其次是切入日本電動車電池大廠，初期先供貨電動工具用鋰電池，也為後續打入其車用鋰電池供應先敲開入門磚，分別在明年首季和今年第4季開始出貨。

對此聚鼎不對客戶進行評論，僅表示元宇宙相關產品需要用到大電流鋰電池，所以會需要CLM。

另外在PPTC部分，聚鼎本來就是美系大客戶的手機和穿戴裝置的供應鏈，近期有新增2-3個案子，若是順利認證通過，將可使聚鼎在該客戶的產品線中，滲透率大幅拉升。

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