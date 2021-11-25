「搶防疫商機」商旅轉手潮？這家業者半年接手10旅宿

疫情下國際觀光客銳減，對飯店、旅館業是一大衝擊，不少業者被迫退出市場，不過卻有業者逆操作，默默進場吃貨。台北市京華城商圈內的「哲園商旅」，近期更換全新經營團隊，掛起「承攜行旅」的招牌，據公司登記的分公司資料，該集團近半年就成立10家分公司，接手北中南的中小型旅館，改裝搶食這波防疫旅館商機。

根據公司登記資料顯示，訴求智能旅館管理的敦謙國際智能科技公司，在今年下半年一口氣開設了10家分公司，主要分為承攜行旅與雀客旅館兩個品牌，公司登記的地址從台北到高雄，包括彰化知名的全台大飯店、信義區的晶璽商旅、京華城商圈的哲園商旅、南港的麒麟商旅、台南的麗新大酒店、高雄的華園大飯店等，都有新團隊進駐的跡象。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然部分住宿業的投資人，已經注意到隨著疫苗施打率升高，加上國際旅遊逐漸出現曙光，現在已經算是觀光業的谷底，不過這波疫情傷害太重，許多業者已處於「殘血」狀態，只求景氣能快早點復甦「回血」。

雖然觀光慘淡，但有新的投資人進場抄底，別人退場他切貨，主要是一方面可以快速擴張據點，另一方面也可接手原有硬體進行改裝，不用重金重頭來過，成為這波不景氣中的「全能旅館改造王」。

曾敬德指出，這波商旅的轉手潮，新團隊似乎有先搶這波防疫商機的想法，尤其過年前防疫旅館商機，一次最多可以出租14天，且租金水準相對較高，且這些團隊對於防疫旅館的規範有相當經驗，可以快速複製，一直到現在還在市場上尋找合適的物件。