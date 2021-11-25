興富發持續加碼台中七期住宅案 最快明年底推90億大案
興富發建設今（25）日公告與新世茂資產開發、中晟投資兩大地主簽訂台中市西屯區惠國段土地合建契約；興富發建設表示，該案總銷初估90億元，產品將規劃做住宅，坪數將在50~60坪，預計最快明年底公開。
興富發建設指出，今日與地主簽訂台中市西屯區惠國段116、117及118地號等三筆土地合建分售案，預估合建分配比率為地主約45%、建方興富發建設約55%。
興富發建設分析，只要通膨、熱錢、低利、剛性需求等四大房市支撐因素沒有改變之下，認為房市持續熱絡的現象不會改變；尤其是利率，如果利率沒有往上調整，並調到一定程度之下，認為房地產市場還是往上走。
興富發建設表示，現階段看來，台灣企業都有賺錢，從GDP上調至7%就可看出，尤其政府帶頭加薪3~5%，私人企業勞力短缺，造成工資上漲，普遍來說可預見的未來市場都是往上走的趨勢，所以這樣的環境要造成房價下跌是不太可能的事情。
興富發建設認為，只要產品、推案方向正確，建案順銷沒問題，預期明年房市也將維持今年下半年買氣熱度，因此集團若有機會買到合理、不錯的土地就會盡快推案。
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