快訊

148元買咖啡、飲料就中獎！7-11統一發票千萬大獎開在這縣市

繼續做環島高鐵夢 王國材預測未來會有20個高鐵站

興富發持續加碼台中七期住宅案 最快明年底推90億大案

經濟日報 / 記者陳美玲/即時報導

興富發建設今（25）日公告與新世茂資產開發、中晟投資兩大地主簽訂台中市西屯區惠國段土地合建契約；興富發建設表示，該案總銷初估90億元，產品將規劃做住宅，坪數將在50~60坪，預計最快明年底公開。

興富發建設指出，今日與地主簽訂台中市西屯區惠國段116、117及118地號等三筆土地合建分售案，預估合建分配比率為地主約45%、建方興富發建設約55%。

興富發建設分析，只要通膨、熱錢、低利、剛性需求等四大房市支撐因素沒有改變之下，認為房市持續熱絡的現象不會改變；尤其是利率，如果利率沒有往上調整，並調到一定程度之下，認為房地產市場還是往上走。

興富發建設表示，現階段看來，台灣企業都有賺錢，從GDP上調至7%就可看出，尤其政府帶頭加薪3~5%，私人企業勞力短缺，造成工資上漲，普遍來說可預見的未來市場都是往上走的趨勢，所以這樣的環境要造成房價下跌是不太可能的事情。

興富發建設認為，只要產品、推案方向正確，建案順銷沒問題，預期明年房市也將維持今年下半年買氣熱度，因此集團若有機會買到合理、不錯的土地就會盡快推案。

興富發 房市 熱錢

延伸閱讀

影／不慎擦撞瑪莎拉蒂 三人下車痛毆福斯駕駛 加護病房觀察中

相關新聞

「搶防疫商機」商旅轉手潮？這家業者半年接手10旅宿

疫情下國際觀光客銳減，對飯店、旅館業是一大衝擊，不少業者被迫退出市場，不過卻有業者逆操作，默默進場吃貨。台北市京華城商圈...

買豪宅抗通膨？貴婦砸1.6億無貸款買敦南御所

房市熱度不減，市場資金充裕，又有富豪現金滿手，無貸款購入豪宅！據實價揭露，戶籍在大安森林公園第一排的黃女士，以無貸款購入...

亞通與菲律賓大廠合作 明年新接工程案數可望倍增

亞通（6179）今（25）日舉辦法說會，董事長呂元瑞表示，亞通深耕菲律賓市場多年，今年第3季與菲律賓第一大企業生力集團 ...

台船承造海洋研究船「新海研一號」 再獲台灣精品金質獎

台船承造科技部3艘海洋研究船，已交船的「新海研一號」除獲得中國造船暨輪機工程師學會「2021年度船舶獎」外，更獲得第30...

貨櫃輪近洋線下周漲價 進一步挹注貨櫃三雄Q4獲利

貨櫃輪近洋線漲聲響起，市場人士透露，目前每二個星期就漲價一次，長榮（2603）、萬海（2615）近期發函給客戶，宣布調漲...

「每月存1萬」買房有希望？網友尷尬提2關鍵條件：這樣就能買

面對房價不斷飆漲，年輕人想買房變成一件困難的事。一名網友詢問眾人，若「一個月存一萬能買房」嗎？引起不少熱議，網友也提出2種關鍵「真的可以買」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。