鼎翰看明年需求不減 營運審慎樂觀

鼎翰（3611）今（25）日舉行法說會，展望明年營運，鼎翰看好整體市場需求仍在，在電子商務、延伸倉儲物流需求持續增長及製造業復甦下，對全年營運審慎樂觀。

鼎翰受惠新冠疫情趨緩，帶動整體條碼印表機產業需求復甦，帶動今年單季營收屢創新高，公司也看好11、12月營收表現，預期第4季整體需求持續，而明年也可望延續增長動能。

展望後市，鼎翰指出，明年整個市場需求動能仍存在，在電子商務、延伸倉儲物流需求持續增長及製造業復甦下，對全年營運審慎樂觀，儘管市場需求還在，但明年上半年仍有供應鏈短缺因素及海運塞港問題存在。

從垂直應用市場來看，由於電子商務持續蓬勃發展，因此包裝物流標籤需求強勁，工業自動化更被重視，標籤紙也持續增長，此外，RFID印表機在零售物流市場也有增長。

從鼎翰產品營收占比來看，今年第3季條碼印表機為59%，其次為標籤紙34%，剩下則為7%，與去年同期相比變化不大；但從市場來看，今年第3季APAC占比為48%、其次為EMEA 35%，至於美洲降至16%，相比去年同期下滑6個百分點。

鼎翰指出，三大主要市場營收都有雙位數增長，惟美洲受到海運物流影響，導致增長幅度相對其他區域較少，但從今年第4季到明年上半年，公司將積極調整，預期美洲出貨比重將提升。

根據研調機構數據顯示，2020年全球固定型條碼印表機市龍頭為Zebra Technologies、市占率達41%，其次依序為SATO Corporation 13.7%、Toshiba TEC 9.9%、Honeywell 7.9%，鼎翰則居於全球第五大廠商，市占率為7.6%。

鼎翰今年前三季營收50.38億元、年增25.3%，毛利率33.4%、年減2個百分點，營益率15.8%、年減0.4個百分點，稅後純益6億元，年增30.4%，每股純益（EPS）14.12元，優於去年同期。