細胞治療CDMO公司樂迦 再生科技朝IPO灣邁進

細胞治療CDMO（委託研究開發暨生產服務）公司樂迦再生科技今（25）日宣布，與第一金證券公司完成上市（櫃）輔導簽約儀式。樂迦董事長何弘能表示，再生醫療領域的重要關鍵，取決於頂尖技術人才的效力，因此對於人才培養與照顧將是公司的最大戰略，期盼通過申請戰略新板，能夠招募更多志同道合的夥伴，一起為建構台灣最大細胞CDMO事業努力。

樂迦致力細胞治療的CDMO發展模式，即各種最新細胞治療技術或細胞產品委外代工暨製造，讓國內外藥廠或生技產業委託者可透過CDMO來達成降低研發成本、加速產品上市時程。

樂迦由台大醫院前院長何弘能領軍，與日本日立（HITACHI）集團進行台日跨國合作，將於新竹生物醫學園區建置符合PIC/S GMP國際級細胞CDMO工廠，藉此同步引進國外的先進細胞治療產品及技術，攜手台灣豐富的醫療臨床資源，共同創建亞洲最大的自動化細胞治療工廠。

台灣日立亞太公司總經理梁琼瑜表示，台灣的醫療品質在健康醫療產業是全球有目共睹，透過日立與樂迦共同打造全球供應鏈平台，絕對有實力可以挑戰全球，創造更多產值。此外，全球第一大細胞治療CDMO廠日本Minaris的執行長古石和親博士也親自擔任樂迦董事，分享其在歐、美、日等國CDMO經驗。

樂迦公預計於2022年上半年第一階段股票公開發行，並向櫃買中心申請興櫃戰略新板。何弘能表示，配合政府積極打造接軌全球生技醫療產業，將細胞治療列為推動六大核心戰略產業中之精準健康策略，而修訂中的《生技新藥產業發展條例》也將「再生醫療」、「精準醫療」、「CDMO」等納入租稅獎勵適用範圍，皆有助於台灣再生醫療產業之發展。

今日與第一金證券簽訂上市櫃輔導契約，希望透過IPO增加能見度，延攬國內、外優秀人才，進而爭取更多國際業務合作機會。樂迦期許建構國內廠商國際化平台公開，提供國內廠商國際標準化測試場域，以台日合作之姿進軍全球再生醫療供應鏈，期許未來能與台灣生技業界攜手合作，與政府共同努力，提昇我國在全球醫療及經濟的影響力。

第一金證券董事長陳致全表示，生技醫療是政府六大核心戰略產業的核心項目之一，是驅動台灣下世代產業成長的重點，協助樂迦再生科技於明年上半年登錄戰略新板，將有助於樂迦爭取海內外人才加入，爭取更多國際業務合作機會。第一金證將持續關注國家政策及產業發展趨勢，積極協助輔導新科技、新創、具有潛力的優質企業進入資本市場，企業股票上市櫃後帶動營運擴張，並促進產業發展，推動國家經濟成長。