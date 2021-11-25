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建通看好2022年 獲利成長優於營收表現

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導
建通總經理何易霖。記者蕭君暉/攝影
建通總經理何易霖。記者蕭君暉/攝影

建通（2460）總經理何易霖今（25）日表示，2022年成長動能主要來自車用電子連接器、電工端子，以及異形導體銅材，2022年營收持續成長，獲利則因為產品組合轉佳，成長幅度優於營收表現。

建通今天舉行法說會，該公司2021年前10月營收中，家電端子占80.09%、環保無鉛銅製品10.54%、車用連接器7.37%、電工端子0.44%、電子連接器0.4%、其他1.16%。受惠產品組合轉佳與製程改善，2021年前三季毛利率上升到兩成以上，前三季每股純益達1.28元。

何易霖表示，異型導體銅材長久以來被歐洲及日本企業壟斷，近年廠商尋求替代料源，建通生產異型導體銅材已有 30 年，且洗削工法優於市場普遍使用的軋延法，可應用在電動車等領域，現在也把握機會搶進市場。

他指出，目前已經相繼送樣給客戶，包含泰科、宏發、拓緯、一銓等，相關產品預計最快2022年首季開始出貨，2022年月產能可望達 100 噸，未來也可望拓展至半導體導線架等領域。

另一方面，過往電器線束以進口端子為主，但新冠疫情及運輸問題造成供貨中斷，因此，該公司已打進奇異電器、開利冷氣、史丹利百得工具機等整機廠，為線束端子帶來不錯的營收成長。

建通也與蘇州泰科簽訂供應採購協議，將供應新能源車用高壓連接器端子，何易霖看好，除了將是2022年成長動能外，雙方合作將有助公司爭取泰科其他應用的代工訂單，至於另一家大廠安費諾也在接洽中，主要以通訊產品為主。

營收

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