國旅需求復甦 華興晶英大聯盟為度假飯店添「房」疫力

華興BioLED提供防疫科技產品與晶華國際酒店集團旗下五星級太魯閣晶英酒店攜手合作，成為晶華國際酒店第二家、全台第一家度假飯店率先在飯店餐廳等場所設置BioLED 365 Care 空氣型與表面型多層次防疫設備，構成全方位防疫保護網，有效面對氣溫驟降所造成的冬季流感及新冠變種等威脅。

BioLED與晶英酒店合作大規模的在飯店、餐廳、公廁、娛樂館、健身房、瑜珈教室、員工餐廳等空調出入口，導入BioLED 365 Care空調型安心抑菌紫外線模組，搭配BioLED 365 Care紫外線抗菌空氣清淨機從飯店內人員周遭同步進行空氣的淨化，病毒、細菌的抑制，建構立體空氣清淨防護網，讓客人在這些公共場域活動時能同時受到BioLED 365care UVC抑菌技術的安全防護，除此之外，在營業空檔清消時段，再輔以BioLED 365 Care表面型紫外線抑菌燈針對室內環境物件表面進行消毒，進而達到最佳潔淨度假環境。

華興集團行銷長沙舟表示：「很高興太魯閣晶英酒店使用BioLED 365 Care 空氣型與表面型多層次防疫設備，成為國內渡假飯店的優質防疫示範，此種複合式飽和型防疫設置方式可進一步強化抑菌效果，提供飯店內人員安心的公共活動空間，BioLED 365 Care紫外線抑菌設備經過無數次反覆測試及實驗證實，它能利用威力強大的 UVC 在長時間持續執行抑菌動作下能有效快速抑制99%以上病毒、細菌、黴菌及塵螨的滋長，達到最佳的抑菌效果，非接觸光學科技的應用，能夠幫助降低感染的可能性，同時人員可以自由進出維持正常的活動，不會對該場域的人員產生危害，安心有保障。

太魯閣晶英酒店總經理趙嘉綺表示：「酒店內除了持續維持員工每日體溫監測、服務人員則皆佩戴口罩、全館每日加強清潔消毒，並加強防疫教育訓練之外，員工的健康是企業最珍貴資產，除了酒店全館裝設消毒抑菌設備之外，亦包含員工宿舍及員工餐廳，全面貫徹各項防疫措施，共同守護健康，提供每一位旅人安全、安心的旅宿餐飲環境！最後衷心感謝第一線防疫醫護人員及疫情指揮中心的帶領下，一座島，萬顆心，再艱難我們依然與世界共存！」

華興運用非接觸式- UVC 紫外線抑菌技術消毒搭配冷氣、空調使用之方式來抑制在室內空間自由流動的病毒、細菌、塵螨，讓防疫科技化，科技節電環保化，華興集團已陸續推出一系列創新的BioLED抑菌產品，一同用科技護衛台灣，建立疫後公共場所與居家常態型的BioLED 365care抑菌防火牆。