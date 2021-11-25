衛福部攜手北醫大打造中藥本草文化節 11月27日登場

衛生福利部主辦、台北醫學大學進修推廣處協辦的「110年中藥本草文化節」，將於11月27日至12月5日在臺北市迪化商圈隆重登場。

今年中藥本草文化節的主題，為「漢方戰疫 藥香舒心」，這不僅是在北部中藥最重要的集散地-迪化商圈第三年舉辦實體活動，也將聯合全臺中藥行進行網路活動，期能讓民眾深入瞭解中藥奧妙，並善用漢方中藥共同戰勝這場艱困的疫情，且藉由中藥特有的藥香，舒解所有人的心靈。

主辦單位表示，今年中藥本草文化節共邀請了迪化街11家加起來超過1,000歲的中藥鋪，它們包括：聯通漢芳、百恆藥材、六安堂參藥行、黃永生蔘藥行、黃裕生藥行、合信蔘藥行、正新蔘藥行、長昇蔘藥行、黃長生藥行、漢誠堂及德利泰。

11月27日開幕當天，還會特地邀請曾使用清冠一號、成功協助新冠肺炎患者康復的三軍總醫院黃怡嘉主任講授「戰疫救星 清冠一號大解密」，以他自身的經驗，講述中藥如何幫助病患調養身心。同時也會邀請對於中藥食補有一套養身策略的新北市中醫師公會理事施丞修醫師，講述「戰疫食補 中藥養身大推薦」，倡導啟動身體的自癒力。

鑒於疫情對大眾影響甚深，今年中藥本草文化節緊扣著「防疫」主題，設計10項闖關遊戲，從紓壓防疫、茶飲防疫、肌膚防疫、藥補防疫、歷史防疫到日常防疫應有盡有，提高民眾對中藥防疫的正確認知，例如以衛福部核准中藥-清冠一號為主題設計的「民間英雄在哪兒？」遊戲，讓民眾認識清冠一號的主成分有哪些？

另外，為了讓大家知曉退燒解熱有效的中藥材，還設計「發燒藥不藥」遊戲，只要猜中一種對退燒解熱有效的中藥材即可過關；「雙面間諜任務」則是請民眾選出三種既是中藥又是食物的藥材，讓大家在日常飲食中就能藥食兩用，運用中藥來做身體保健。

除此之外，尚有「香味鑑定家」、「虎頭包一包」、「中藥元氣UP」、「藥材百家樂」、「四季藥補對對碰」、「防疫藥膳NO.1」及「小名字大學問」等創新有趣的闖關遊戲，讓民眾在遊戲中增長中藥知識。同時在完成闖關遊戲後，還可參加Iphone 13、陶瓷煎藥壺、養生電燉鍋、微電腦健康氣炸鍋、雙杯果汁機、臺灣原生檜木精油等超過1,500份的豐富獎品抽獎。

除了實體活動之外，本屆從北到南全臺共有約六十家中藥行共襄盛舉，臺北醫學大學進修推廣處特地規劃了「中藥問答挑戰趣」、「藥膳南北軍」和「鎮店之寶」等網路活動，串聯全臺中藥商家，與所有民眾一起來齊心共同以漢方戰勝疫情，以藥香舒緩人心。