宇瞻推主動式防災系統 建立廠房智慧安全網

宇瞻科技(8271)為強化工廠與廠房的防火防災，開發出「主動式防災系統」，現已於台灣多間大型廠房實際應用，該系統不僅止於異常的偵測與通報，當現場無人即時處理緊急情況時，更能主動阻絕潛在災害源，預防火災的發生。

宇瞻訂明（26）日在新竹芙洛麗大飯店的先進廠房安全應用論壇，現場將有具豐富廠房規劃施作經驗的專案主任為大家說明宇瞻科技的主動式防災，是如何有效預防災害。

宇瞻表示，一般火災通報系統通常是因應火災的發生而啟動通報，通報當時不一定能立即找到災害來源，甚至可能因現場無人能即時阻絕災害源，造成火災的蔓延與災害的擴大。

宇瞻進一步指出，相較於一般通報系統，宇瞻科技開發的主動式智慧防災系統，在火災有高度發生風險時，例如瓦斯未關、電力過載等情形，宇瞻科技的主動式防災系統就會即時作動，使用台灣使用頻率最高的通訊軟體LINE，並同步透過管理系統即時通報相關人員，通報過後如果現場狀況未能在第一時間解決的情況下，無須人員手動操作，系統即會自動關閉電源、瓦斯等災害來源，及時阻止火災的發生。

除火災的通報與阻絕外，宇瞻客製化開發的線上管理平台更可以統計偵測數值，透過長期的數據累積，去管理潛在災害的潛在來源與可能情況，達到更加完整的事前預防；目前宇瞻已在全台多間大型廠區導入此套防災系統，成為廠區環安不可或缺的可靠後援。