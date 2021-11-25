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交長王國材力推偏鄉正義 噗噗共乘榮獲亞太創新首獎

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
交通部推動偏鄉交通公路正義，「噗噗共乘」獲國際肯定。圖/交通部提供
交通部推動偏鄉交通公路正義，「噗噗共乘」獲國際肯定。圖/交通部提供

全球領先資訊科技研究及顧問機構Gartner公司今(25)日公布「2021數位政府服務創新獎」獲獎名單，交通部偏鄉需求反應式(DRTS)的公共運輸服務「噗噗共乘」榮獲亞太區首獎殊榮。（https://surveys.gartner.com/s/FinalistsEyeOnInnovationAwardsGovernment2021 )

交通部王國材部長一上任就將「加強偏鄉建設、實現偏鄉交通正義」列為八項重要政策之一，並積極運用科技力與智慧力，集結交通部門、運輸業者、在地創生團體、法人團體、社會大眾等有志之士，以人本交通的角度，協助在地政府推動幸福巴士、幸福小黃以及噗噗共乘等具有彈性的即時交通服務。

王國材於今年3月實地到新竹縣尖石鄉後山玉峰村視察新竹縣的偏鄉「噗噗共乘」服務，看到透過「在地人服務在地人」的特色及偏鄉運輸服務的導入，不但讓搭乘民眾可以出行安心，大幅提升在地居民就學、就醫及外出的便利性，更讓在地青年能有額外的收入，並提升偏鄉外漂青年返鄉工作的意願，落實地方創生，實現交通讓人們連結共好的政策目標。

王國材指出，這次噗噗共乘計畫代表台灣擊敗許多國家，榮獲國際獎項的肯定，除了讓工作團隊感到振奮外，每一位在地居民與民間資源的協力都是重要功臣，尤其要感謝林佳龍前部長任內啟動這個計畫。

COVID-19疫情影響民眾生活型態，為服務部分不方便外出的偏鄉長輩，「噗噗共乘」服務從今年4月開始因應彈性需求，率先在偏鄉地區透過法規沙盒概念的方式，試驗提供「客貨共載」服務，協助送餐給老人家及幫助偏鄉老人家代領藥物等服務，經過驗證確實符合在地需要。

交通部已完成法規鬆綁，並於昨(24)日發布修訂「汽車運輸業管理規則」，讓地方主管機關於評估導入偏鄉公共運輸服務同時，亦得就擬開放以行駛班車提供貨運服務之範圍，先行徵詢當地居民、業者及其他政府機關意見，共同協力促成服務之提供，解決偏鄉交通痛點。

偏鄉交通服務政策推動實施以來，已經逐漸翻轉偏鄉交通不便的既有印象，改善當地民眾生活，除了這兩年積極推動的噗噗共乘，已經在台東縣延平鄉、花蓮縣卓溪鄉、萬榮鄉及富里鄉、新竹縣尖石鄉等地營運外，幸福巴士全台亦已有53個鄉鎮開通、幸福小黃已經在56個鄉鎮進行營運，展望未來，交通部將持續積極透過公私協力、媒合在地運具與當地居民、並以共乘方式，將服務推廣至偏鄉每一個角落。

偏鄉 交通部 王國材

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