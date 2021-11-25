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疫情後網購仍夯 服務訂閱制用戶大增

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

疫情逐漸穩定，消費者回到餐廳內用、國內景區開始回復旅遊榮景，但「網購」已佔據消費主流趨勢。萬事達卡最新公布《新常態網購消費大調查》顯示，消費者網購頻率、金額都顯著提升，高達88%民眾每月網購次數較本土疫情前平均增加至少2次以上，將近一半民眾平均每次網購金額增加500元、甚至有四分之一平均增加超過1,000元。

萬事達卡也發現，「生活雜貨與日常用品」成為網購主要品項，是消費者最期待在年終網購購物季消費囤貨的品項。同時帶動「訂閱制」新型態網購行為崛起，開始嘗試「訂閱制網購服務」者大幅增加近3成。

萬事達卡調查顯示，自本土疫情爆發後，不僅有66%消費者增加去網購的店家、平台數量，更有80%的民眾表示，和疫情前相較，更熱衷貨比三家。萬事達卡調查也發現，疫情帶動一波新的「訂閱制」風潮，有超過三分之一的消費者開始使用「訂閱制」服務，透過定期繳費方式購入特定服務或商品，相較本土疫情前增加28%。其中以線上影音串流平台、美食外送平台、線上教育平台以及蔬菜箱訂閱為主流。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，綜觀各年齡消費差異，56-60歲消費者最常使用「訂閱制蔬菜箱」；51-55歲消費者訂閱「線上教育平台」的比例高於其他年齡層；而26-30歲消費者訂閱線上影音串流的比例則為全年齡之冠。

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