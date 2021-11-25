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貨櫃輪近洋線下周漲價 進一步挹注貨櫃三雄Q4獲利

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
圖為長榮海運2.4萬TEU大船。（本報系資料庫）
圖為長榮海運2.4萬TEU大船。（本報系資料庫）

貨櫃輪近洋線漲聲響起，市場人士透露，目前每二個星期就漲價一次，長榮（2603）、萬海（2615）近期發函給客戶，宣布調漲近洋線運價，由於目前運價指數維持在高檔，加上第4季向來是貨櫃輪近洋線旺季，在漲價挹注下，法人看好貨櫃三雄第4季營運表現，預估獲利可望優於去年同期，呈現淡季不淡。

貨櫃輪近洋線運價上漲，除了是近洋線的傳統旺季效應外，還有先前因遠洋線運價上漲，不少船公司把船撥到美國線，導致近洋線缺船，在旺季時出現供需失衡，且比以往更加嚴重，在船舶吃緊下推升近洋線運價。

長榮、萬海先後發函給客戶宣布調漲近洋線各區域市場運價，長榮從11月29日至12月10日將調漲台灣至菲律賓及台灣至東南亞運費，其中，高雄至菲律賓每TEU(20呎櫃)調高100美元以上，每FEU(40呎櫃)調高200美元，特殊櫃45呎調高200美元；高雄至菲律賓以外的全東南亞航點每TEU上調200美元以上，每40呎櫃調高400美元，特殊櫃45呎調高400美元。

萬海從12月1日起調漲北亞運費，包括日本、韓國航線每20呎櫃調漲150美元，每40呎櫃、40呎高櫃調漲300美元。

根據上周五公布的最新運價指數，已連續兩周走揚，主要是受惠東南亞運價上漲的激勵，其中遠東到地中海線止跌回升，遠東到美西線持平，位居新高的高檔；遠東到東南亞較前一周大漲32美元。

運價指數維持在高檔，且較去年同期大幅增加，法人預估貨櫃三雄長榮、陽明（2609）及萬海第4季營運獲利可望優於去年同期；貨櫃三雄今（25）日股價同步收高，長榮收在124.5元，上漲4.5元，漲幅3.75%；陽明收114.5元，上漲3.5元，漲幅3.15%；萬海收在157.5元，上漲3.5元，漲幅2.27%。

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