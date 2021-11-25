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「每月存1萬」買房有希望？網友尷尬提2關鍵條件：這樣就能買
面對房價不斷飆漲，年輕人想買房變成一件困難的事。一名網友詢問眾人，若「一個月存一萬能買房」嗎？引起不少熱議，網友也提出2種關鍵「真的可以買」。
一名網友在PTT（批踢踢）八卦版發文表示，朋友最近有想買房的想法，但薪水扣除必要支出後，最多一個月只能存1萬。「想問在台灣，一個月存一萬能買房嗎？大概需要存多久？」
文章曝光後，不少網友打臉：「買紙做的啦」、「連廁所都買不起」、「一萬鎂（美金）勉強」、「存100年剛好1200萬，台北買套房」、「兩千個月之後就可以買了」。
但也有人給出2重點建議，表示「父母負擔（房價）90%」、「家裡把頭期款裝潢費全包」、「你爸頭期全付就可以」，或是去新北郊區看一看、「（新北市）萬里舊屋可以」、「買屋網查，200萬以下基隆很多」。
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