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山友有福了！林務局山屋26日起取消降載 恢復原住宿量

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
林務局山屋自26日起取消降載，恢復原住宿量。圖為嘉明湖山屋。（圖／林務局提供）
林務局山屋自26日起取消降載，恢復原住宿量。圖為嘉明湖山屋。（圖／林務局提供）

農委會林務局考量國內疫情目前已趨緩且穩定控制，配合中央流行疫情指揮中心循序漸進調整相關戶外活動及公共場域人流控管措施，將自11月26日起，所屬山屋含九九山莊、中霸山屋、天池山莊、檜谷山屋、向陽山屋及嘉明湖山屋等，恢復原有開放住宿量。

林務局也提醒，依據中央流行疫情指揮中心發布指引，目前遊客於國家森林遊樂區與自然步道空曠地點可不佩戴口罩，惟於無法維持安全社交距離時，或於室內場館、山屋室內空間及營帳內有非同住親友者，仍應全程佩戴口罩。

林務局表示，屬於指揮中心公告之居家隔離、居家檢疫及自主健康管理之人員，以及入園隊伍成員若有發燒、呼吸道不適或嚴重咳嗽者等症狀，應避免申請入住山屋；入住遊客應於戶外通風處、室內指定地點或各自營帳內用餐，落實登山安全與防疫風險自主管理。

林務局各森林育樂場域開放情形，會視國內疫情狀況與地方政府最新發布之管制公告內容滾動式調整，請遊客於出發前務必至台灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw/）查詢想去的場域開放情形，並請大家落實自身健康管理，若身體不適，請避免出遊。

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