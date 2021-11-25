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東森購物公布10大熱銷風雲榜 為雙12檔期暖身

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
東森購物公布「10大熱銷風雲榜」。圖/東森購物提供
東森購物公布「10大熱銷風雲榜」。圖/東森購物提供

2021台灣由於疫情籠罩，大幅催生消費者食衣住行育樂各項「宅」需求。東森（2614）旗下東森購物網今日公布2021「年度十大熱銷風雲榜」，根據1-10月份的銷售量與銷售額評選出10大類的風雲商品，其中高單價的「Apple iPhone 12 128G」就賣出1.5萬支，營業額3.5億元成為熱銷冠軍，而今年中因疫情爆發，口罩、衛生紙一度引起搶購，「春風衛生紙」累計銷售近180萬包。

東森購物網2021十大風雲商品，由林美秀、吳淡如代言的「石墨烯懶人塑崩褲2件組」３個月就狂賣1.5萬件達6400萬元銷售額；疫情趨緩後，旅遊、餐券熱銷，今年「王品集團Tasty西堤牛排餐券」熱賣31萬張；美妝保養類「SK-II青春露」幾乎年年上榜，另外，養生保健類「【娘家】大紅麴三盒組」年銷上千組，團購美食則由「【綠野農莊】台灣鹹酥雞」入選，銷售３個月就創下百萬業績。

統計發現，商品熱銷關鍵除了以往價格因素外，現代資訊發達，消費者更追求產品新鮮感、新奇性以及高CP值。另外從年度最大檔期「雙11」來分析，女性仍是最大消費主力，占了76%，購買年齡層呈現上升趨勢，「熟齡用戶」今年在疫情推動下順勢爆發，50-69歲的中高齡用戶數激增，占了六成，就連以往難跟網購掛勾的71歲以上長者也有8%，宣告「全民網購」時代正式來臨。

東森購物網今年「雙11」檔期創下17.6億的銷售佳績，近期再推雙12暖身活動「年終大獎由你決定」，活動自即日起到12月13日，單筆消費滿3000元並參加許願活動就有機會抽中3C家電等價值萬元豪禮。

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