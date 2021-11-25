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就愛第一排！她搬1.6億元現金加碼添購景觀宅

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
敦南御所。圖／台灣房屋提供
敦南御所。圖／台灣房屋提供

實價揭露，大安區敦化南路林蔭大道第一排豪宅「敦南御所」14樓戶，9月成交1.6億元，單價約150萬元，買家是住在大安森林公園第一排的黃女士，無貸款買進。

台灣房屋信義安和特許加盟店店東廖德欣表示，「敦南御所」歷史最高成交單價為2018年交易的22樓的樓中樓戶，單價225.7萬元，近年中高樓層160~175萬元左右，過去最低交易為今年三樓的150.8萬元，新交易為14樓成交150萬元，創下新低。

分析原因，「敦南御所」為都更案，可能是部分地主分回戶轉手，持有成本低，因此出脫的價格也會較為實惠。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，「敦南御所」為敦化南路綠色走廊樹海第一排，因近松山機場，又有敦化國小、仁愛國中和懷生國中學區，吸引不少高資產族布局，尤其是大安區土生土長的企業家族或台商，更是偏好這兼具林蔭和學區的市區精華地段。

觀察近年北市林蔭大道宅或大安森林公園宅交易中，買家原戶籍地也在敦化南北路、仁愛路三段、新生南路二段等林蔭路段，包括帝寶幫宏泰集團家族成員陸續加購同社區、許姓傳產家族則買下敦化北路「琢賦」。

此外原本就住在仁愛路三段的偶像劇教母柴智屏買進「琢賦」；原住敦化南路楊姓自然人也以約2.69億元買進同路段的「敦南樞苑」。

張旭嵐指出，富豪家族購屋、換屋，多半有區域習慣性，包括天母、大安的買家，因習慣該生活圈，加上對該區域房價發展熟悉，因此常見在地家族群聚效應，偏好在同區域甚至同社區一買再買。

除了區域性，不少換屋族也會以起家厝的條件為購屋習慣，例如習慣大安森林公園或林蔭視野景觀，或是偏好戶數少的社區，以及特定公設、建商等，都會成為換屋的優先條件。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

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