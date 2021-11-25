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預售屋實價登錄助漲房價？ 專家嘆：剩有點貴、非常貴建案

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

據住展雜誌統計，近期北台灣至少有二十餘個建案開價飆破當地新高，北北桃竹與基隆都有天價案出現，台北市多在相對低價區段，新北、桃園與新竹則多在重劃區。

住展雜誌研發長何世昌表示，近期建案猛開天價，除了與景氣好、反映營造成本與通膨因素外，預售屋實價登錄助漲效果非常猛烈。原本，外界多嘲笑預售案「開價嚇死人、成交笑死人」，沒想到新制上路後卻變成「成交氣死人」。

何世昌分析，建商過去多反對實價登錄，但上路後多已發現利大於弊。以往建商對於房價行情多透過市調、同業打聽、或代銷業者提報，有時對於價位是半信半疑，而部份代銷業者有時為了控制銷售風險，會向建商壓價格，所以前波多頭雖然市場很熱，三不五時仍會出現「平價案」。

不過，他指出，預售屋實登上路後，平價案幾乎都消失了，平價建商大舉跟進漲價，市場上只剩「有點貴」與「非常貴」兩種建案。

住展雜誌統計資料顯示，台北市高價案跳升幅度最劇烈者，當屬北投復興崗「樹山丘」與臥龍街「潤泰大安富陽」。北投復興崗稻香路一帶新建案每坪成交價僅約45萬元上下，每坪開價多為5字頭，而「樹山丘」價位一口氣跳了多階直上7字頭。

臥龍街因多殯葬業，為大安區相對低價路段，近年推案多聚集於捷運麟光站周邊，成交均價為8字頭，從來沒有建案開價破百萬元以上。「潤泰大安富陽」平均每坪開價105萬元，並以不二價銷售，無論開價或成交價都突破天際。

大同區捷運中山站聯開案「JR中山綻」，價位更直追大安區，每坪開價130萬元至160萬，每坪均價145萬元改寫大同區新高。

新北市與桃園市新高價建案多出現於重劃區，以新北市來說，如新店央北「聯上澐朗」漲到8字頭、板橋江翠北側「立信天禧2」首見7字頭、土城暫緩發展區「馥華城奕」與新莊北側知識產業園區「新潤莫內花園」直逼6字頭、八里台北港特定區「龍井天鑄」跳至3字頭。而泰山塭仔圳重劃區11月初「築億峰尚」平均每坪開價50萬元甫創新高，同月下旬「朗朗城心」又以每坪54萬元再改寫紀錄。

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