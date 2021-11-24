金爸爸看好台中發展 疫情後展店插旗台中七期百貨店王

欣葉國際餐飲集團旗下「PappaRich金爸爸」馬來西亞風味料理餐廳，看好台中發展，今(24)日宣布搶進七期新光三越百貨開出中部第3店，也是全台第5店，新店並訂25日開幕營運。

品牌經理孫慕偉表示，PappaRich金爸爸在新光台中中港店加入營運行列後，預計2022年下半年將版圖觸角延伸至南台灣的台南及高雄。

欣葉國際餐飲集團2015年與「唐宮」攜手合作，將名列馬來西亞三大kopitiam(馬來語，結合傳統早餐和咖啡店的餐飲型態) 的PappaRich金爸爸引進台灣。

6年來，PappaRich金爸爸以台北新光信義A9店、台北南港中信店、三井台中港店、秀泰台中文心店，在台灣馬來西亞風味料理市場中站穩一席之地，口味正宗到馬來西亞友誼及貿易中心、馬來西亞旅台同學會的馬國人，也愛來PappaRich金爸爸飽嚐家鄉菜一解鄉愁。

PappaRich金爸爸最新力作、全台第5店—台中新光三越中港店，進駐台中新光三越百貨10樓，這是繼2018年底開幕的三井台中港店、2019年9月登場的秀泰台中文心店後，在台中的第3家分店。

為歡慶台中新光三越中港店開幕，11月25日至12月15日祭出多重超值好康，經典雙人套餐特惠價999元，12月9日前成功消費憑發票，還能參加台中購物節抽獎活動，有機會抽中千萬豪宅，輕鬆躍升人生勝利組。

孫慕偉表示，PappaRich金爸爸原本計畫在今年上半年拓展全台第5店，展店計畫受到新冠肺炎疫情影響延宕至今。

孫慕偉坦言，選擇台中新光三越百貨做為展店新據點，除持續看好台中發展潛力，也對台中新光三越營收稱冠全台百貨業的實力深具信心，相信以欣葉紮實的基礎下聯手商場發揮加乘效應，加倍提升馬來西亞料理在台灣的接受度。

有別於三井台中港店客群以南來北往的觀光客為主流，秀泰台中文心店則多為秀泰周邊的在地社區客群。新光（1409）台中中港店坐落在最精華的七期，店內坪數約40坪，座位數近60個，孫慕偉相當看好台中市中心的消費力，預估每人平均消費單價落在450至500元之間。

隨著疫情帶來生活型態改變，PappaRich金爸爸從疫情中也獲得啟發，孫慕偉說：「新光台中中港店在規劃設計時，特別把外送、外帶的硬體設施列為展店標配。」

新光台中中港店有專為外帶客人及美食外送平台取餐人員設計的專屬櫃台，未來也將因應宅經濟崛起，推出冷凍料理包專區，甚至有機會在新光台中中港店，就能買到欣葉國際餐飲集團其他品牌的冷凍料理包。

此外，新店預計自明年1月起加入QR CODE點餐服務，減少人與人的連結，落實防疫，提升更安全的用餐環境。