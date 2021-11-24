影／挺過疫情 晶華董事長潘思亮點亮聖誕樹

挺過疫情衝擊的台北晶華酒店，今晚點亮以「感恩」為主題的聖誕樹，晶華國際酒店集團董事長潘思亮對在場的員工感性表示，面對疫情，晶華人沒有被打倒，反而變得更堅強，因此，今年是特別感恩的一年。

董事長潘思亮今天率領旗下各飯店的主管，共同點亮位於中庭且樓高三層的繽紛聖誕樹，表達對集團同仁及支持晶華的社會大眾謝意。今年特別安排飯店內外場的同仁合唱抗疫名曲「手牽手」，展現集團無懼疫情挑戰的堅毅精神。