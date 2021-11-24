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影／挺過疫情 晶華董事長潘思亮點亮聖誕樹

攝影中心 / 記者侯永全／即時報導
晶華酒店集團一年一度的聖誕樹點燈儀式今天舉行，集團董事長潘思亮夫人蔣一惠抱著年幼子現身會場，潘思亮驚喜之餘親吻兒子。記者侯永全／攝影
晶華酒店集團一年一度的聖誕樹點燈儀式今天舉行，集團董事長潘思亮夫人蔣一惠抱著年幼子現身會場，潘思亮驚喜之餘親吻兒子。記者侯永全／攝影

挺過疫情衝擊的台北晶華酒店，今晚點亮以「感恩」為主題的聖誕樹，晶華國際酒店集團董事長潘思亮對在場的員工感性表示，面對疫情，晶華人沒有被打倒，反而變得更堅強，因此，今年是特別感恩的一年。

董事長潘思亮今天率領旗下各飯店的主管，共同點亮位於中庭且樓高三層的繽紛聖誕樹，表達對集團同仁及支持晶華的社會大眾謝意。今年特別安排飯店內外場的同仁合唱抗疫名曲「手牽手」，展現集團無懼疫情挑戰的堅毅精神。

潘思亮分享心路歷程時表示，因為台灣是採「清零」的防疫政策，台灣與大陸將會是全世界最後開放邊境管制的地區。因此，集團在考量預算時並未納入開放邊境的選項，這是很嚴峻的問題，對觀光產業衝擊尤甚，不過為保護國內其他產業，犧牲百分之五的產業，是值得的，但政府要有結構性且長期的配套措施，總不能讓觀光產業喝兩三年的西北風。潘思亮強調這段期間若有薪資補貼等措施，相信較能幫助觀光產業度過難關，可是一定要與紓困措施脫鉤。

挺過疫情衝擊的台北晶華酒店，昨由董事長潘思亮（右五）帶領旗下各飯店總經理，點亮以「感恩」為主題的聖誕樹。記者侯永全／攝影
挺過疫情衝擊的台北晶華酒店，昨由董事長潘思亮（右五）帶領旗下各飯店總經理，點亮以「感恩」為主題的聖誕樹。記者侯永全／攝影

潘思亮 晶華 疫情

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