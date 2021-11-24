影／挺過疫情 晶華董事長潘思亮點亮聖誕樹
挺過疫情衝擊的台北晶華酒店，今晚點亮以「感恩」為主題的聖誕樹，晶華國際酒店集團董事長潘思亮對在場的員工感性表示，面對疫情，晶華人沒有被打倒，反而變得更堅強，因此，今年是特別感恩的一年。
董事長潘思亮今天率領旗下各飯店的主管，共同點亮位於中庭且樓高三層的繽紛聖誕樹，表達對集團同仁及支持晶華的社會大眾謝意。今年特別安排飯店內外場的同仁合唱抗疫名曲「手牽手」，展現集團無懼疫情挑戰的堅毅精神。
潘思亮分享心路歷程時表示，因為台灣是採「清零」的防疫政策，台灣與大陸將會是全世界最後開放邊境管制的地區。因此，集團在考量預算時並未納入開放邊境的選項，這是很嚴峻的問題，對觀光產業衝擊尤甚，不過為保護國內其他產業，犧牲百分之五的產業，是值得的，但政府要有結構性且長期的配套措施，總不能讓觀光產業喝兩三年的西北風。潘思亮強調這段期間若有薪資補貼等措施，相信較能幫助觀光產業度過難關，可是一定要與紓困措施脫鉤。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言