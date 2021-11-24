「傳善獎」以SDGs為傑出社福機構和企業搭橋

日前衛福部公布2020年社會福利類型基金會的總收入，較2019年短少20%。而今年全球經濟依然受疫情牽制，持續影響企業和民眾的捐款能力；但此時此刻，需要幫助的人只會更多。第七屆「傳善獎」頒獎典禮於今日舉行,超過兩百五十位社福機構代表及關注ESG社會公共事務的企業主管出席，一同參與社福界最暖心的年度盛會。

主辦單位陳永泰公益信託王景賢總幹事致詞時表示，「傳善獎」與優秀的中型機構合作，支持其創新與成長，為弱勢朋友提供更多更好的服務，再透過各類型媒體平台，讓社會大眾看到這些優秀機構的存在，藉由認識、認同進而參與機構的活動。「傳善獎就是希望在社福機構、弱勢朋友和社會大眾之間，建立一個善性的循環。」

近年來，SDGs（永續發展目標）已成為企業界和社福界共同的語言。為此，「傳善獎」已將第一屆至第七屆共53家得獎機構的服務項目，及其所對應的SDGs17項發展目標整理成對照表，只要上網搜尋「傳善獎SDGs」，就可以找到並下載這份資料。「所有的企業都可以找到想要的指標和喜歡的服務類型。簡單說傳善獎就是優秀社福機構的彙整。」

台灣公益團體自律聯盟鄭信真理事長則感謝能成為「傳善獎」的執行單位，因為「傳善獎」不只頒獎，更重要的是陪伴，並為社福機構找到很好的媒體資源。「每當三年後看見獲獎機構改變體質、深化服務，也幫助了更多人，便能在其中清楚看見善的循環。」

分別獲得第一屆和第六屆傳善獎的現代婦女基金會，由執行秘書吳姿瑩分享基金會如何在「傳善獎」支持下，翻轉責備被害者的文化，並透過與實踐大學服裝設計系的跨界合作，攜手打造OYMY公益品牌，開啟時尚與倡議的對話。而這項倡議，不僅促使年輕人更加關注反性侵行動，同時受到衛福部高度認同、獲得許多行銷廣告獎的肯定，其倡議的內容也被最高法院的司法判決所引用。

「傳善獎」期待社福機構必須懂得行銷，才能廣為人知並深化社會影響力。因此專題演講邀請台灣奧美集團創意長龔大中主講，他透過許多國內外傑出的廣告範例，講述如何將廣告和行銷創意，運用在有意義的社會議題或公益事業上。他強調為善不可不欲人知，因為有更多人知道，才有機會參與其中。同時他也強調，許多廣告公司其實很有意願為社福機構發想募款創意，藉由專業領域的跨界合作，擴大善的力量並深化影響力，期待有機會一起改變世界。

今年「傳善獎」八家得獎機構分別為致力於數位教育平權的「均一平台教育基金會」、關懷高風險兒少的「台灣城鄉永續關懷協會」、扶持危機少年的「勵友中心」、推廣長者找回自癒力的「揚生慈善基金會」、培力身心障礙者自立的「黎明教養院」、推動罕病關懷與創新服務的「罕見疾病基金會」、協助脊損傷者找回自我價值的 「脊髓損傷潛能發展中心」、倡議家庭照顧者權益的「家庭照顧者關懷總會」。得獎代表均表示傳善獎的挹注讓他們得以放開手腳，有能力去執行想做卻又擔心找不到經費支援的服務方式，再加上「傳善獎」長期透過優質媒體為得獎機構宣傳，對機構的壯大和服務創新是一大助力。