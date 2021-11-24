快訊

林志玲上陸綜卻沒拿到酬勞 4年追討1700萬判決曝光

「傳善獎」以SDGs為傑出社福機構和企業搭橋

經濟日報 / 記者張剛瑋／即時報導
第七屆傳善獎頒獎典禮，由陳永泰公益信託監察人袁蕙華女士 (左四)頒獎，領獎代表由左起分別為：均一平台教育基金會呂冠緯董事長兼執行長、揚生慈善基金會許華倚執行長、台灣城鄉永續關懷協會林峻丞創辦人、罕見疾病基金會陳莉茵創辦人、脊髓損傷潛能發展中心林進興董事長、勵友中心莊焜明董事、家庭照顧者關懷總會陳景寧秘書長、黎明教養院李紫陽董事長、陳永泰公益信託總幹事王景賢。震旦行／提供
第七屆傳善獎頒獎典禮，由陳永泰公益信託監察人袁蕙華女士 (左四)頒獎，領獎代表由左起分別為：均一平台教育基金會呂冠緯董事長兼執行長、揚生慈善基金會許華倚執行長、台灣城鄉永續關懷協會林峻丞創辦人、罕見疾病基金會陳莉茵創辦人、脊髓損傷潛能發展中心林進興董事長、勵友中心莊焜明董事、家庭照顧者關懷總會陳景寧秘書長、黎明教養院李紫陽董事長、陳永泰公益信託總幹事王景賢。震旦行／提供

日前衛福部公布2020年社會福利類型基金會的總收入，較2019年短少20%。而今年全球經濟依然受疫情牽制，持續影響企業和民眾的捐款能力；但此時此刻，需要幫助的人只會更多。第七屆「傳善獎」頒獎典禮於今日舉行,超過兩百五十位社福機構代表及關注ESG社會公共事務的企業主管出席，一同參與社福界最暖心的年度盛會。

主辦單位陳永泰公益信託王景賢總幹事致詞時表示，「傳善獎」與優秀的中型機構合作，支持其創新與成長，為弱勢朋友提供更多更好的服務，再透過各類型媒體平台，讓社會大眾看到這些優秀機構的存在，藉由認識、認同進而參與機構的活動。「傳善獎就是希望在社福機構、弱勢朋友和社會大眾之間，建立一個善性的循環。」

近年來，SDGs（永續發展目標）已成為企業界和社福界共同的語言。為此，「傳善獎」已將第一屆至第七屆共53家得獎機構的服務項目，及其所對應的SDGs17項發展目標整理成對照表，只要上網搜尋「傳善獎SDGs」，就可以找到並下載這份資料。「所有的企業都可以找到想要的指標和喜歡的服務類型。簡單說傳善獎就是優秀社福機構的彙整。」

台灣公益團體自律聯盟鄭信真理事長則感謝能成為「傳善獎」的執行單位，因為「傳善獎」不只頒獎，更重要的是陪伴，並為社福機構找到很好的媒體資源。「每當三年後看見獲獎機構改變體質、深化服務，也幫助了更多人，便能在其中清楚看見善的循環。」

分別獲得第一屆和第六屆傳善獎的現代婦女基金會，由執行秘書吳姿瑩分享基金會如何在「傳善獎」支持下，翻轉責備被害者的文化，並透過與實踐大學服裝設計系的跨界合作，攜手打造OYMY公益品牌，開啟時尚與倡議的對話。而這項倡議，不僅促使年輕人更加關注反性侵行動，同時受到衛福部高度認同、獲得許多行銷廣告獎的肯定，其倡議的內容也被最高法院的司法判決所引用。

「傳善獎」期待社福機構必須懂得行銷，才能廣為人知並深化社會影響力。因此專題演講邀請台灣奧美集團創意長龔大中主講，他透過許多國內外傑出的廣告範例，講述如何將廣告和行銷創意，運用在有意義的社會議題或公益事業上。他強調為善不可不欲人知，因為有更多人知道，才有機會參與其中。同時他也強調，許多廣告公司其實很有意願為社福機構發想募款創意，藉由專業領域的跨界合作，擴大善的力量並深化影響力，期待有機會一起改變世界。

今年「傳善獎」八家得獎機構分別為致力於數位教育平權的「均一平台教育基金會」、關懷高風險兒少的「台灣城鄉永續關懷協會」、扶持危機少年的「勵友中心」、推廣長者找回自癒力的「揚生慈善基金會」、培力身心障礙者自立的「黎明教養院」、推動罕病關懷與創新服務的「罕見疾病基金會」、協助脊損傷者找回自我價值的 「脊髓損傷潛能發展中心」、倡議家庭照顧者權益的「家庭照顧者關懷總會」。得獎代表均表示傳善獎的挹注讓他們得以放開手腳，有能力去執行想做卻又擔心找不到經費支援的服務方式，再加上「傳善獎」長期透過優質媒體為得獎機構宣傳，對機構的壯大和服務創新是一大助力。

廣告

延伸閱讀

文大推廣部總監投反對票遭免職 法院判可領回月薪22萬

離職員工爆身障單位要求回捐薪資 彰縣府：依評鑑減少補助

屏東潮州社福園區「潮好玩幸福村」共融公園、親子空間

東區科學志工成果展 珠光鳳蝶復育成亮點

相關新聞

南京金融商圈最矚目！中國建經完成大同大樓都更案簽約

南京金融商圈軸線上最受矚目的大同大樓都市更新案，今（24）日在委託人彰化銀行、中國人壽（2823）、遠鼎投資、元大證券、...

影／奉獻印刷業50年 印刷業董座為台發光獲貢獻獎

經濟部工業局今舉辦「第十五屆臺灣金印獎」，在永和經營印刷產業的裕華彩印公司董事長葉振璧，從年輕踏入出版學系開始，在台灣印...

晶華董事長籲：商務簽證核發正常化 國際觀光業紓困要脫勾

餐飲雖回溫，但雙北的住房率還處於低谷，晶華董事長潘思亮表示，台灣的邊境管制與檢疫是世界上最嚴格，這是應該的，也保護台灣內...

不想大屋包小屋！建商砸2.2億買萬華透天厝 創同路段新高

危老政策助攻，台北市又有破億透天厝交易紀錄。最新實價資料顯示，位於北市萬華區西園路一段90號的透天厝，上月有開發商以2....

中鋼董事長：明年鋼市持續向好 多頭有望再走2年

中鋼董事長翁朝棟今天表示，鋼市多頭格局未改，明年展望正向，且環保、煉鋼與運費墊高成本，鋼價欲小不易，市場預期鋼市多頭有望...

老宅3優勢含金量高！在地人捧2800萬現金買大溪百年厝

在通膨隱憂下，房市熱度不減，不僅預售屋、新成屋房價頻創高，中古屋行情也跟著熱！據實價揭露，大溪區和平路有一戶66.98坪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。