開店平台SHOPLINE攜手京東泰國 推品牌代營運電商服務

東南亞地區消費者在節慶或是大檔期的網購比重逐年上升，全球智慧開店平台 SHOPLINE 今 ( 24 ) 日宣布攜手京東泰國站 ( JD Central ) 推出「品牌官網跨境代營運服務」，發表《 跨境泰國深度白皮書 》，凡使用 SHOPLINE 網路開店服務的電商品牌，透過代營運聯合服務方案深入泰國在地化行銷，也協助台灣品牌打入泰國電商大促商機。

東南亞跨境商機後勢持續看漲，泰國 GDP 更高居東南亞各市場之冠。JP Morgan 調查，泰國跨境電商交易佔整體電商市場近 30%，有近 50% 的消費者有從國外網站購買商品的經驗。SHOPLINE 與京東泰國針對泰國市場後疫情現況、台灣與泰國消費者行為差異、跨境泰國優勢與挑戰以及在地化致勝關鍵等，發表《 跨境泰國深度白皮書 》。去年度跨境電商節慶營業額年增 84%，跨境泰國的台灣賣家，以雙 12 區間的訂單營業額為年度最高峰、訂單筆數則以黑五購物節最為亮眼，今年雙 11 檔期，台灣跨境泰國的訂單量也較去年同期成長了 2 倍之多，顯見泰國網購市場在靠近歲末年終期間的買氣最熱。

已協助逾 7,200 個台灣品牌跨境東南亞市場的 SHOPLINE，自 2020 年起開始提供品牌跨境泰國的服務，今日與京東泰國除發表深度市場數據外，更宣布雙強聯手推出官網代營運服務，協助眾多台灣品牌以更精準的行銷方案拓展海外新市場、再創銷售佳績。京東泰國由中國電商巨頭京東集團與泰國最大零售商尚泰集團共同打造，自 2018 年起即提供一站式的跨境電商解決方案，協助品牌克服跨境的語言、翻譯與營運等問題。

SHOPLINE 台灣總經理陳少勤表示，台灣品牌跨境泰國成為趨勢。根據內部統計，2020 年台灣跨境泰國的訂單量年增長 42%，截至 2021 上半年度，跨境訂單較同期增長 27%。看準京東泰國豐富且專業的在地團隊與服務動能，盼能結合 SHOPLINE 泰國團隊優勢，為台灣品牌出海打造更流暢的營運歷程、有效協助台灣品牌擴大經營規模。