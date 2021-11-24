不想成永春都更翻版 建商砸2.2億買萬華透天厝

在政府危老政策助攻下，北市又有破億透天厝交易紀錄。據實價登錄顯示，北市萬華西園路一段90號的透天厝，10月開發商以2.2億元買下，換算每坪地價高達320萬元，創該路段新高。

信義房屋專案經理曾敬德表示，整合成功的關鍵原因為該地段兩側土地整合完畢，透天厝位於改建土地的正中央，若不買下中間的透天厝，會類似永春都更案，呈現一個「凹」字型基地，因此在雙方滿意的價格下，該案得以順利整合改建，也是整個案件推動的重要關鍵。

曾敬德分析，該筆土地屬於商三，容積率達560%，透過危老改建最高可以爭取40%的容積獎勵，獎勵後可興建的容積更多，因此最終以土地每坪320萬元的價格成交，若考量整合的關鍵性與危老獎勵後，其實成交價格還算合理。

除了西園路一段的億元透天外，還有一筆民權東路二段136號的透天厝，今年9月成交2.75億元，換算地坪價格達每坪370萬元，主要是該透天厝地段就在行天宮的斜對面，地段位置佳。

透天厝土地含金量高且所有權人數較少，在危老推動如火如荼的態勢下，許多大馬路旁的透天厝，先後成為開發商優先整合的目標對象，也讓台北市的透天厝屋主成為這波危老改建的受惠者。