南京金融商圈最矚目！中國建經完成大同大樓都更案簽約

南京金融商圈軸線上最受矚目的大同大樓都市更新案，今（24）日在委託人彰化銀行、中國人壽（2823）、遠鼎投資、元大證券、元大銀行等元大集團相關子公司代表共同見證下，由代理實施者中國建築經理董事長鄭重，與華熊營造董事長稻豊彥，順利完成新建工程簽約儀式，正式寫下嶄新里程碑。

位於捷運南京復興站周邊的大同（2371）大樓，現況為地上14層RC造建物，位於土壤液化中潛勢範圍，與土壤液化高潛勢範圍僅隔復興北路，且範圍內建築物與周邊建築物間鄰棟間隔不足、已達更新年期且公共管線老舊、建物服務機能不足，加上因九二一大地震產生結構性破壞之裂縫，有危險之虞亟待更新改建。故彰化銀行、中國人壽、遠鼎投資、元大證券等金控相關法人公司，於105年委託中國建經以代理實施者的角色，提供全案管理等專業服務，執行更新改建。

中國建經積極協調各委託人意見並整合需求，以對都更法規的嫻熟運用與專業規劃經驗，成功取得全體委託人的信任，形成100%共識、建構建築師與都更相關專業團隊。而自受委任後不到5年的時間，陸續完成分配協議、並以台北市獨有之都市更新168專案辦理，迅速完成更新案中最為複雜的審議期程，於今年取得更新計畫核定與建照，8月進行工程正式發包，在疫情期間工程物價飆漲、工班人力緊俏狀況下，排除萬難於10月即完成工程決標。

本大樓基地近800坪，改建後為地上22層、地下5層之鋼骨造A級商辦大樓，總樓地板面積達13,608坪，主要量體採用新古典、崗石穩固的外部形式，建構出建築主體秩序比例的關係，更新後資產價值增加。為擴大都市整體公益性並改善環境，中國建經主動提出捐贈「新增捷運出入口」公益設施的做法，並同步整合人行環境及公車站牌，整體提升公共運輸系統之使用、完善人行動線；而該部分並無申請容積獎勵，更大氣展現三大金控企業社會責任精神。

本案所有權人為內部程序及法務規定均極其嚴謹之金融相關公司，中國建經以公正第三人角色居間協調，提出各方皆能接受之執行機制及方法，顯露調和鼎鼐之能；而為保障所有權人資產價值及權益，中國建經帶領更新團隊與短期內共同推進完成複雜審議程序，相關重要決策及策略，均預先進行模擬及影響分析、建議方案，展現其他建經業者難以望其項背之深厚實力。

中國建經為民國75年由台灣土地銀行及兆豐國際銀行投資成立，投入建經服務至今已超過35年。自921地震發生後，中國建經體認老舊社區都市更新是未來不動產及都市發展之趨勢，遂積極轉型投入舊屋信託改建及都市更新領域，除協助921受災戶重建家園，同時也協助大台北地區70年前後興建完工之高氯離子混凝土建物（俗稱海砂屋）重建，至今已有超過52個全案管理執行完成個案、承作近5,000戶都更與危老重建、總工程造價達新台幣300億元以上的亮麗實績。可說不僅是第一家建築經理公司，也是投入全台社區重建時間最早、承接重建案型最多元、規模涵蓋最廣泛的建經公司團隊。