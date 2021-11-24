晶華董座潘思亮呼籲政府 國際觀光產業應切割來補助

晶華（2707）董事長潘思亮回憶疫情海嘯衝擊以來的影響，感謝所有支持國際觀光產業的人，一度感慨到哽咽。今年國際觀光飯店的住房率比去年慘，國際觀光產業很願意為防疫犧牲，呼籲政府考量到國際觀光產業長期發展，應該要切割來考量相關的補助配套措施。

晶華董事長潘思亮今天一度哽咽說，在疫情衝擊下，「晶華都是自立更生，能做都做了，已經不知道要做什麼了；只要邊境管制存在的一天，國際觀光飯店就沒有翻身的一天。感謝父母在台之靈保佑晶華，更感恩在這個動盪的年代，我的兒子來到世界。」

潘思亮感傷的表示，疫情下的觀光產業是兩個世界，出了台北的觀光產業業績都在破記錄，然而在台北市的國際觀光飯店住房率比去年還差，今年平均20%、房價減半，比去年整體住房率還慘；國際觀光產業為了防疫願意犧牲，但必須呼籲政府考量到產業長期發展要把國際觀光產業切割來補助，必須要有更好的配套措施。

另外，潘思亮也表示，在疫情下，晶華集團旗下的各飯店真的很努力，在大環境最困難的情況下，在所在區域市場都是銷售第一名。