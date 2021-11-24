快訊

直播／第三場公投說明會登場 「反萊豬進口」王美花、林麗蟬女力對戰

「人間芭比」BLACKPINK Lisa確診新冠肺炎 YG娛樂回應

晶華董座潘思亮呼籲政府 國際觀光產業應切割來補助

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
聖誕點燈流晶華董事長潘思亮一度哽咽說，「晶華都是自立更生，能做都做了，已經不知道要做什麼了；只要邊境管制存在的一天，國際觀光飯店就沒有翻身的一天」。黃淑惠攝
聖誕點燈流晶華董事長潘思亮一度哽咽說，「晶華都是自立更生，能做都做了，已經不知道要做什麼了；只要邊境管制存在的一天，國際觀光飯店就沒有翻身的一天」。黃淑惠攝

晶華（2707）董事長潘思亮回憶疫情海嘯衝擊以來的影響，感謝所有支持國際觀光產業的人，一度感慨到哽咽。今年國際觀光飯店的住房率比去年慘，國際觀光產業很願意為防疫犧牲，呼籲政府考量到國際觀光產業長期發展，應該要切割來考量相關的補助配套措施。

晶華董事長潘思亮今天一度哽咽說，在疫情衝擊下，「晶華都是自立更生，能做都做了，已經不知道要做什麼了；只要邊境管制存在的一天，國際觀光飯店就沒有翻身的一天。感謝父母在台之靈保佑晶華，更感恩在這個動盪的年代，我的兒子來到世界。」

潘思亮感傷的表示，疫情下的觀光產業是兩個世界，出了台北的觀光產業業績都在破記錄，然而在台北市的國際觀光飯店住房率比去年還差，今年平均20%、房價減半，比去年整體住房率還慘；國際觀光產業為了防疫願意犧牲，但必須呼籲政府考量到產業長期發展要把國際觀光產業切割來補助，必須要有更好的配套措施。

另外，潘思亮也表示，在疫情下，晶華集團旗下的各飯店真的很努力，在大環境最困難的情況下，在所在區域市場都是銷售第一名。

國際觀光產業的產值只有疫情前的一成，這樣的情況已經是連續18個月都沒有任何改變，潘思亮說，如果犧牲5%的產業產值，保護全台人民的安全是值得的，國際觀光產業很願意也值得為台灣犧牲；但請政府必須要看看國際觀光產業一直在苦苦支撐，長期還是要有各種包括薪資等配套，助國際觀光產業度過難關。

晶華董事長潘思亮感謝家人更感謝兒子在疫情中來到這個世界。黃淑惠攝
晶華董事長潘思亮感謝家人更感謝兒子在疫情中來到這個世界。黃淑惠攝
晶華今天舉行聖誕節點燈，晶華高階主管齊聚一堂。黃淑惠攝
晶華今天舉行聖誕節點燈，晶華高階主管齊聚一堂。黃淑惠攝

觀光 疫情 潘思亮

延伸閱讀

苗栗南庄打卡新亮點！ 歷史建築「東村宿舍」11／28開幕

台積電真的被跪來了！高雄餐飲界懸掛感謝看板

桃園首座無人駐廠小烏來羅浮、義盛水資中心啟用

發揚正能量 疫情下45家暖心企業

相關新聞

南京金融商圈最矚目！中國建經完成大同大樓都更案簽約

南京金融商圈軸線上最受矚目的大同大樓都市更新案，今（24）日在委託人彰化銀行、中國人壽（2823）、遠鼎投資、元大證券、...

不想大屋包小屋！建商砸2.2億買萬華透天厝 創同路段新高

危老政策助攻，台北市又有破億透天厝交易紀錄。最新實價資料顯示，位於北市萬華區西園路一段90號的透天厝，上月有開發商以2....

影／奉獻印刷業50年 印刷業董座為台發光獲貢獻獎

經濟部工業局今舉辦「第十五屆臺灣金印獎」，在永和經營印刷產業的裕華彩印公司董事長葉振璧，從年輕踏入出版學系開始，在台灣印...

晶華董事長籲：商務簽證核發正常化 國際觀光業紓困要脫勾

餐飲雖回溫，但雙北的住房率還處於低谷，晶華董事長潘思亮表示，台灣的邊境管制與檢疫是世界上最嚴格，這是應該的，也保護台灣內...

中鋼董事長：明年鋼市持續向好 多頭有望再走2年

中鋼董事長翁朝棟今天表示，鋼市多頭格局未改，明年展望正向，且環保、煉鋼與運費墊高成本，鋼價欲小不易，市場預期鋼市多頭有望...

老宅3優勢含金量高！在地人捧2800萬現金買大溪百年厝

在通膨隱憂下，房市熱度不減，不僅預售屋、新成屋房價頻創高，中古屋行情也跟著熱！據實價揭露，大溪區和平路有一戶66.98坪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。