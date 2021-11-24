快訊

彭博公佈新冠防疫韌性排行榜 一年來台灣從第2跌到31名

直播／第三場公投說明會登場 「重啟核四」黃士修舌戰蔡中岳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不想大屋包小屋！建商砸2.2億買萬華透天厝 創同路段新高

聯合報 / 記者何醒邦／台北即時報導
西園路一段90號透天厝，位於萬華警分局旁，已整合多年，旁邊兩側土地都已整地完畢，也已掛起開發商的招牌。圖／取自Google Maps
西園路一段90號透天厝，位於萬華警分局旁，已整合多年，旁邊兩側土地都已整地完畢，也已掛起開發商的招牌。圖／取自Google Maps

危老政策助攻，台北市又有破億透天厝交易紀錄。最新實價資料顯示，位於北市萬華區西園路一段90號的透天厝，上月有開發商以2.2億元買下，換算每坪地價高達320萬元，創同路段透天厝新高價。

信義房屋專案經理曾敬德表示，此次揭露的西園路一段90號透天厝，位於萬華警分局旁，已整合多年，旁邊兩側土地都已整地完畢，也已掛起開發商的招牌，不過中間卡著一棟透天厝，情況有點類似「永春都更案」，基地內卡著無法整合的舊公寓。如果建商不買下該透天厝，「凹」字型的基地，會讓新建案蓋完後變成「大屋包小屋」。

曾敬德表示，該透天厝就位於改建土地的正中央，也是整個案子能否順利推動的關鍵，且透過危老改建最高可爭取40%的容積獎勵，而該筆土地屬於商三，容積率達560%，若申請危老改建，獎勵後可興建的容積更多，因此70坪的透天厝，上月最終以2.2億元順利成交。

曾敬德指出，透天厝土地含金量高且所有權人數較少，尤其危老推動如火如荼的態勢下，許多大馬路旁的透天厝，也成為開發商優先整合的目標對象。

萬華 都更 建商

延伸閱讀

影／台中黑市流通長短槍3把賣20萬 警昨衝工作室逮槍匠

三殺！北市夾娃娃機店數創新低 西門町成重災區

葫蘆裡賣什麼藥？蝦皮近3個月平均每天開1家實體店 大軍壓境賣現調咖啡和主打免運

影／彰化透天厝清晨惡火 八旬老婦與女兒成焦屍

相關新聞

老宅3優勢含金量高！在地人捧2800萬現金買大溪百年厝

在通膨隱憂下，房市熱度不減，不僅預售屋、新成屋房價頻創高，中古屋行情也跟著熱！據實價揭露，大溪區和平路有一戶66.98坪...

不想大屋包小屋！建商砸2.2億買萬華透天厝 創同路段新高

危老政策助攻，台北市又有破億透天厝交易紀錄。最新實價資料顯示，位於北市萬華區西園路一段90號的透天厝，上月有開發商以2....

影／奉獻印刷業50年 印刷業董座為台發光獲貢獻獎

經濟部工業局今舉辦「第十五屆臺灣金印獎」，在永和經營印刷產業的裕華彩印公司董事長葉振璧，從年輕踏入出版學系開始，在台灣印...

晶華董事長籲：商務簽證核發正常化 國際觀光業紓困要脫勾

餐飲雖回溫，但雙北的住房率還處於低谷，晶華董事長潘思亮表示，台灣的邊境管制與檢疫是世界上最嚴格，這是應該的，也保護台灣內...

中鋼董事長：明年鋼市持續向好 多頭有望再走2年

中鋼董事長翁朝棟今天表示，鋼市多頭格局未改，明年展望正向，且環保、煉鋼與運費墊高成本，鋼價欲小不易，市場預期鋼市多頭有望...

走出疫情陰影 華泰名品城明年業績挑戰百億

華泰名品城斥資千萬打造「新復古Newtro Xmas」，要搶疫後爆發的消費商機，總經理梁曙凡表示，再降二級警戒後，11月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。