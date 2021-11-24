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不想大屋包小屋！建商砸2.2億買萬華透天厝 創同路段新高
危老政策助攻，台北市又有破億透天厝交易紀錄。最新實價資料顯示，位於北市萬華區西園路一段90號的透天厝，上月有開發商以2.2億元買下，換算每坪地價高達320萬元，創同路段透天厝新高價。
信義房屋專案經理曾敬德表示，此次揭露的西園路一段90號透天厝，位於萬華警分局旁，已整合多年，旁邊兩側土地都已整地完畢，也已掛起開發商的招牌，不過中間卡著一棟透天厝，情況有點類似「永春都更案」，基地內卡著無法整合的舊公寓。如果建商不買下該透天厝，「凹」字型的基地，會讓新建案蓋完後變成「大屋包小屋」。
曾敬德表示，該透天厝就位於改建土地的正中央，也是整個案子能否順利推動的關鍵，且透過危老改建最高可爭取40%的容積獎勵，而該筆土地屬於商三，容積率達560%，若申請危老改建，獎勵後可興建的容積更多，因此70坪的透天厝，上月最終以2.2億元順利成交。
曾敬德指出，透天厝土地含金量高且所有權人數較少，尤其危老推動如火如荼的態勢下，許多大馬路旁的透天厝，也成為開發商優先整合的目標對象。
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