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台船承造海巡署100噸級巡防救難艇 今舉行下水典禮

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
台船承造海洋委員會海巡署 100噸級巡防救難艇HNO.1148下水典禮。台船提供
台船承造海洋委員會海巡署 100噸級巡防救難艇HNO.1148下水典禮。台船提供

台船（2208）承造海洋委員會海巡署艦隊分署100噸級巡防救難艇(台船編號HNO.1148)，訂於2021年11月24日上午11：00假台船公司基隆廠舉行下水典禮儀式，台船公司朱有亮廠長與海巡署艦隊分署吳金河副分署長共同主持。

並邀請戴雪芬女士擔任擲瓶人(督察組胡清竣組長夫人)。本次下水典禮邀請海巡署、船舶發展中心、中國驗船中心、BV驗船中心等貴賓蒞廠觀禮，共襄盛舉。

海洋委員會海巡署為了加強巡邏台灣海域及保護漁民，特別建造100噸級巡防救難艇15艘，本艘100噸級巡防救難艇(台船編號HNO.1148)訂於今天舉行下水典禮，全案預計於2023年全部完工交船。

本艇最高航速可達30節，續航力更達1,200浬（約2,160公里），藉由提升主機性能及改良機艙配置，增加船舶總重，有效提高航行穩度與適航性，可為海巡弟兄姊妹在值勤時的最佳幫手。台船公司積極配合「國艦國造」政策，建造海巡署與海軍作戰性能優異之艦艇，目前除100噸級系列船外，尚有海巡署委建4000噸級及1000噸級巡防救難艦建造中。未來除各項軍艦及公務船建造，台船公司也將積極爭取海巡署各式艦艇全壽期維修長約，期許為各式公務船提供最大後勤維修能量，作為我國國防戰力之最堅強後盾。

台船公司近年積極轉型，除本業商船建造外最重要係配合「國艦國造」政策，陸續為海巡署、海軍、財政部關務署建造性能優異之艦艇，今年下旬陸續完成關務署100噸級巡緝艇開工、陽明海運2,800TEU級貨櫃輪完工交船以及65,000載重噸級潛舉式甲板重貨載運輪「GPO EMERALD」交船，不論公務船或商用船舶皆有好消息傳出，朝全年度營運業績轉盈目標前進。

未來，台船將全力配合各型公務船艦之建造需求，提供後續優良的維修服務，整合現有企業管理資訊系統確保國艦國造的優良品質與全壽期服務，藉由國艦國造政策帶動相關產業提升國內就業市場及經濟發展，培養造船產業優秀人才。

邀請戴雪芬女士擔任擲瓶人。台船提供
邀請戴雪芬女士擔任擲瓶人。台船提供

海巡署 台船

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