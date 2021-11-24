雙北十大「超商一條街」住宅多熱銷 但內湖這條例外

24小時經營的便利商店，一般認為是生活機能方便性指標，疫後民眾對便利商店的依賴度也進一步提升。永慶房屋依據各大便利商店官網門市資訊，統計雙北市便利商店營業家數前十名路段，並統計當地房市數據。便利商店數量最多的是北市中山區林森北路，共有23家超商，其次是新北新店區中正路與台北市內湖區瑞光路，都有20家超商。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，林森北路堪稱「超商一條街」，不僅是便利商店數最多的路段，同時也是台北市熱門住宅交易路段，近一年住宅交易件數達163件，平均單價58.8萬元/坪；新店區中正路，近一年住宅交易則有108件，住宅平均單價43.2萬元/坪。

從上榜的十個路段來看，中和區的景平路近一年交易258件，新莊區中正路近一年交易182件，買氣分居一、二名。陳金萍分析，中和景平路及新莊中正路的共通點在於成熟的捷運系統，同時也是住宅交易熱絡的關鍵。

陳金萍表示，超商密集度高的地區，通常也具備充沛的人口、良好的交通條件及成熟的生活機能，住宅需求也較為穩定，不過也有少數的例外。她指出，以內湖區瑞光路為例，雖然超商的店數多、密集性也高，但該路段主要是內湖科學園區的辦公商圈，住宅交易也較少，近一年住宅交易14件，平均單價53.4萬元/坪，是十大路段交易最少的；因此建議民眾除了觀察超商的分布情形外，也要衡量區域生活圈的其他條件，才能找到屬意的生活環境。