印尼臺灣形象展 24日盛大開幕

本年度「線上臺灣形象展系列活動」最後一場「印尼臺灣形象展」於今(24)日盛大開幕，也是今年唯一當地實體展示，線上觀展現場立刻體驗。

展覽規劃工業4.0、智慧移動、防疫零接觸、清真產品、時尚生活及文化觀光等六大主題，共設立9個主題形象館及3大特色產業區，共140家台灣企業展出。洽談會更邀請到國營的印尼電信 (西蘇門答臘) PT. Telkom Indonesia Sumatera Barat、印尼最大的紡織公司 PT. Sri Rejeki Isman (Sritex),Tbk及印尼前三大電子商務平台 PT. Global Digital Niaga (Blibli)等重量級買主與會，共安排436場線上洽談。

展覽開幕典禮及展示活動安排於台北國際會議中心舉行，並透過直播讓印尼買主即時收看，開幕現場以科技風為主題，展示光陽的電動機車、麥迪創科技的智慧座艙、達瑞創意的電動輔助自行車、啟德電子的人體組成分析儀、德侑科技的迷你電子鼓，更有彰化縣政府支持展出當地地方特色產品。同時，展覽也在印尼雅加達當地的知名購物中心Atrium Mall 設置體驗專區，展出光陽機車、督洋生技、德侑科技、台灣玻璃、創意興業等22家優質產品，如:電動機車、電動按摩椅、迷你鼓及其他生活時尚產品，讓當地買主及消費者透過線上觀展但可親臨現場體驗，在疫情之下創造不同的展覽虛實整合服務。

開幕典禮由經濟部國際貿易局江文若局長、駐台北印尼經濟貿易代表處章溥帝代表及外貿協會黃志芳董事長致詞，並邀請到印尼投資部部長Mr. Bahlil Lahadalia線上參與，該部長正是上個月訪台邀請鴻海及Gogoro等台灣電動車業者赴印尼投資布局的關鍵人物。開幕現場黃志芳董事長更是騎著光陽機車的電動機車為今年展覽揭開序幕。

在最近剛結束的氣候峰會上，多國領導人達成了控制碳排放的協議，全球多家知名車商如福特、賓士、通用汽車、Volvo等車商也簽署協議，承諾到2040年逐步淘汰燃油車，顯示電動車的發展趨勢已越來越急迫。印尼擁有豐富的礦產，更是全球最重要的鎳礦產地，掌握電動車電池最關鍵的原料，發展電動車的條件非常優良。印尼政府積極推動電動車發展，推出「電動車監管條例」，獎勵電動車產業投資生產，目標是在2025年達成電動車占國產車比例超過20%。雅加達專線巴士也計畫在7年內將其車輛完全電動化，更有超過70%的印尼民眾想要購買電動車，顯示印尼從政府到企業甚至到消費者都非常支持電動車產業發展。臺灣則擁有完整的電動車供應鏈，雙方的合作非常具有想像空間，透過臺灣形象展協助台灣電動車產業邁向國際，將促成更多交流機會。

新冠肺炎疫情讓各國深感掌握醫療等戰略物資及建立相關供應鏈的重要性，印尼政府已積極打造友善投資的環境，盼能吸引外資協助建立當地的供應鏈。台灣的醫療技術先進，又擁有許多專業的醫療器材製造商，更是不吝於與周邊國家分享醫療技術，並協助培訓醫療人員，造福當地。台灣有潛力成為區域的醫療交流中心，與印尼及新南向各國合作打造堅韌的醫療供應鏈，並協助各國提升醫療服務品質。

全球經濟在新冠肺炎影響下重創2年，打亂許多國家的經濟建設步伐，所幸隨著疫苗的普及，各國已準備重開邊境，迎接疫後經濟的復甦，新南向市場更是全球矚目的焦點。印尼央行預估今年經濟成長率為3.5%到4.3%間，相較2020年的負成長(-2.1%)，已重回成長軌道，且今年1月至6月製造業投資總額約為119.4億美元，較去(2020)年同期成長28.94%，顯示印尼經濟回溫速度驚人，後市看好。