抗寒總動員！電商保暖家電銷售年增逾2倍

鋒面到全台成冷凍番薯，網購保暖家電買氣顯著。富邦媒（8454）旗下momo購物網表示，今年冬季提早報到加上近日急凍有感，速暖型的陶瓷式電暖器、電熱毯10月至今銷售較去年同期已超過2倍；也有許多消費者趁甫入冬為家中更換冷暖空調，買氣年增逾5成。

momo據站上銷售觀察，隨著近年小坪數房型成為購屋趨勢，輕巧速暖又適合小空間的「陶瓷式電暖器」於冬季期間備受消費者青睞。選購趨勢以「安全防護裝置」為首要下單關鍵要素，而操作簡易的「觸控面板」功能也受許多年長者喜愛。熱銷商品如momo獨家「HERAN禾聯」涼暖兩用擺頭防傾倒陶瓷式電暖器HPH-06DH010，觸控面板一鍵速熱，傾倒斷電、過熱保護、阻燃材質三重防護，11月已銷破700台；「AIRMATE 艾美特」居浴兩用陶瓷電暖器暖白HP13004，防潑水安全速暖，4段溫度調節涼暖自由控制，單月熱銷超過500台。

同樣受關注的保暖家電還有便利性高的「電熱毯」，無論窩在沙發、臥室，皆可披掛在身上局部保暖，睡覺時亦可用於暖床。人氣商品像是「HERAN 禾聯」高級珊瑚絨雙人電熱毯HEB-12N6，五段式恆溫、8小時自動斷電設計，月銷超過500件；「美國Sunbeam夏繽」柔毛披蓋式電熱毯/熱敷墊，美國No.1熱敷墊舒壓專家，大尺寸披巾設計可包覆整個肩，單月亦熱銷逾500件。

也有許多消費者偏好自由調節整體室溫，趁入冬之際提前為家中安裝「分離式冷暖空調」。人氣裝置像是「TECO東元」7-9坪 R32一級變頻冷暖5.0KW分離式空調，CSPF一級能效超省電，還有藍波防鏽、關機自動防霉；「MIDEA美的」4-6坪R32變頻一級冷暖2.8kw分離式空調，2021新機上市，全直流變頻自動除塵、防霉；「SAMPO 聲寶」4-6坪R32一級變頻冷暖分離式空調，馬達、壓縮機皆變頻，讓最低運轉頻率亦可享有低震動、低噪音的安靜環境。

看好禦寒商機，momo也祭出《家電抗漲最終波》提前為今年冬季抗寒做準備，即日起至11月30日指定大家電領券現折2000、指定小家電85折起；12月1日至12月31日《暖電節》逾80家保暖家電品牌優惠接力登場，如東元、大同、歌林、北方、夏繽等下殺6折起。