雙北十大「超商一條街」 這條路住宅最熱銷

據經濟部統計處零售業額統計顯示，2020年便利商店業營業額突破3600億，超車百貨業，成為綜合商品零售業營業額最高的業種，占比達27.9%，今年更擴張到28.8%，顯示疫後民眾對於便利商店的依賴程度進一步提升。

永慶房屋依據各大便利商店官方網站的門市資訊，統計雙北市便利商店營業家數前十名的路段，並統計當地房市數據。便利商店數量最多的是北市中山區林森北路，共有23家超商；新北新店區中正路以20家超商排名第二。

觀察上榜的十個路段，便利商店家數最多的是台北市中山區的林森北路，共有23家超商。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，林森北路不僅是便利商店店數最多的路段，同時也是台北市熱門住宅交易路段，近一年住宅交易件數達163件，平均單價58.8萬元/坪。

林森北路一帶商業機能熱絡，除了多家連鎖超商外，還包含餐飲、藥妝、服飾等各類店家。雖然受到住商混合的影響，給人環境較為複雜的印象，但因位處市中心的精華地段以及相對實惠的房價，仍吸引不少預算較有限的購屋族。

從近一年的成交物件來看，以套房產品最為熱門，占比達到整體交易的6成，總價帶則落在600-1400萬。

排行第二的是新店區中正路，近一年住宅交易有108件，住宅平均單價43.2萬元/坪。

陳金萍表示，中正路沿途經過五峰重劃區、七張生活圈、舊市區生活圈及遠東工業區等區域，是新店市區的交通樞紐，也因此，中正路雖沒有捷運站設置，沿線的商業活動仍相當熱鬧，匯聚了眾多的人潮及車流。

從上榜的十個路段來看，中和區的景平路近一年交易258件，新莊區中正路近一年交易182件，買氣分居一、二名。

陳金萍分析，中和景平路及新莊中正路的共通點在於成熟的捷運系統，同時也是住宅交易熱絡的關鍵。

以景平路為例，共有捷運中和站、景安站、景平站及秀朗橋站等四個捷運站，分別連結新店區、永和區、板橋區、新莊區以及台北市中正區等地，可謂四通八達。