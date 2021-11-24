元富證券攜LOUISA咖啡做公益 趣味折紙教室27日登場
虎年即將到來，趣味折紙教室本周六(27日)在台北市士林登場，由元富證券及LOUISA舉辦的公益活動，全程免費。
元富證券表示，這次活動邀請紙雕藝術家洪新富，帶領小朋友及家長一起折製虎年幸運提燈。洪新富從事紙雕推廣藝術30餘年，足跡踏遍宜蘭國際童玩節、總統府藝廊、各縣市文化中心，更在世界各國等地參展，屢屢設計出精緻細膩的紙雕創藝作品。
元富證券說，這次活動內容除了虎年幸運提燈教學，洪老師將帶來趣味十足的紙雕活動，教導孩童用紙藝折出各式昆蟲、花卉，如蝸牛和桐花，讓孩童訓練眼手協調外，更能建構出豐富的創造力。歡迎爸爸媽媽帶小朋友一起來參加，名額有限。本周六(11/27) 15:00-16:30，地點 : 見潭傑仕堡2F (北市士林承德路四段250號)，報名專線 : (02)2325-5818#140 劉小姐。
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