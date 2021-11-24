達方、西勝電動車強攻歐洲 搶占綠能商機

達方（8163） 布局E-Bike產業多年，旗下智慧動能自行車BESV e-bike 昨日在台北實踐大學開出首間生活風格館，此外，電池模組廠西勝（3625）也搶攻兩輪電動車，其投資的電動自行車品睿綠能，其電動重機ottobike將於明（25）日正式亮相於EICMA米蘭車展。

2021年米蘭國際機車暨零配件展EICMA將於25日開展，去年因疫情停辦一次，今年車迷更是備受期待。而西勝投資的電動車品牌公司品睿綠能科技歷經數年的調整測試，電動重機趕在今年義大利EICMA米蘭車展前推出，今年ottobike也首度參展展示新車，預計本週正式開賣，初期主打歐洲市場，明年首季台灣市場也將開賣。

達方表示，為了創造完整的品牌體驗並建立品牌生活風格，BESV LIFESTYLE生活風格館結合BESV智慧動能自行車、全新的A2H複合式咖啡店及BESV EXPERIENCE體驗活動，未來除了智慧動能自行車之外，BESV將持續發展符合品牌價值的更多產品及服務。

達方董事長蘇開建表示，此店定位是首家旗艦店，計畫未來二年也將在中、南部各設立一間生活風格館。

達方強調，結合BESV智慧動能自行車與A2H複合式咖啡店，並串連食、衣、住、行、育、樂等符合品牌精神的產品及服務，以提供消費者完整的品牌體驗，並藉此傳達品牌的價值並建立起品牌獨有的生活風格。

達方在2015年推出BESV智慧動能自行車品牌，主打Experience Amazing的品牌精神，目標打造智慧動能自行車，並拓展至歐、美、日等海外市場。達方表示，BESV結合市場趨勢及技術優勢，持續研發多樣車款、拓展銷售通路及優化服務品質。