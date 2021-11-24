紫丁香婦幼關懷協會 將舉辦女性與園藝座談會

紫丁香婦幼關懷協會將於12月22日（周三）13:30在財團法人張榮發基金會國際會議廳（台北市中正區中山南路11號8樓），舉辦女性與園藝座談會，邀請重量級講者分享內容精彩可期。

紫丁香婦幼關懷協會理事長陳淑珠表示，隨著高齡化、少子化的數據攀升，人口結構不斷地在改變，再加上進入日常需與病毒共處的後疫情時代的影響，人們的需求也在改變，增進生命品質、延長健康身體、預防重大疾病發生、減少依賴子女、提高生活質量、讓獨處變得不孤單等成為現在人的目標，講求「不只要活到老，還要活得好」。也因此，懂得如何自我調適與紓壓、活躍老化、重組幸福，讓幸福感提升，對現代人來說更顯重要。

根據媒體報導，一項哈佛大學的實驗證明，經常被綠意包圍的人，活得比較健康比較久，罹患呼吸道疾病和癌症的風險也比較低。知名期刊JAMA Network Open 雜誌曾指出，提出從事園藝的女性會隨著年齡的增長而增加和維持其活動能力。許多論證顯示，當我們接近或看到植物、自然景物時，會感到舒適、安全，進而達到舒壓、療癒的效果。園藝能改善自我認知的心理健康，被稱為有益心靈。

陳淑珠進一步說，在氣候變遷問題日益嚴重的現在，森林保護是人們應更加重視的議題。根據聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）有100多國簽署一個重大協議、承諾在2030年停止森林砍伐。英國首相強生（Boris Johnson）並將此項承諾稱為保護和恢復地球森林的里程碑式協議。這也與聯合國重視的2030永續發展目標SDGs目標，都在強調環境對人類永續發展的重要性。

這次女性與園藝座談，主辦單位有：財團法人富喬文化藝術基金會、國立台灣大學園藝暨景觀學系、紫丁香婦幼關懷協會，亦與國立台灣大學生物資源暨農學院、財團法人燿華文教基金會、泛太平洋暨東南亞婦女協會中華民國分會、中華民國婦女會、台灣園藝福祉推廣協會等單位共同協辦。活動採實體與線上方式，歡迎各界報名參加，12月10日截止報名，現場座位有限。報名專線：（02）2732-0386#201陳秘書、205李秘書，詳情請洽活動官網：new.lilac.org.tw