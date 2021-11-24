【專家之眼】都更是為有錢人打造的城中「城」？

近期國內二大危老重建案呈現極為不同的結果，國賓大飯店台北與高雄二據點，先後確定重建；另一個多次推動都更失敗的城中城大樓，發生大火後，則是強制拆除改建為公園，令人不勝唏噓。

國賓飯店為國內知名老牌飯店，且為上市公司，除了五星級旅館外，餐飲事業也名聞遐邇，南北二個據點，均位於都會精華區，成為國內外旅客的首選之一，近期因COVID 19疫情干擾，衝擊其營收。預計將台北與高雄的國賓飯店重新改建，可獲得高達四成的容積獎勵，大大擴增其樓地板面積。

以台北國賓為例，目前只有一棟12樓建築，根據媒體報導，未來將擴增三棟23樓的建築，除一棟作為旅館外，還有二棟將興建飯店式管理的頂級豪宅，改建後獲益相當可觀，無怪乎傳出改建消息後，股價已經大漲一大波。

反觀，高雄城中城大樓屋齡同樣超過40年，地上也是12樓，過去為冰宮、電影院等設施之住商混合大樓，後來商圈轉移，呈現半廢棄狀態，逐漸淪為弱勢族群的出租套房，大樓環境髒亂不堪，堆積大量的廢棄物品，水電管線外露且紊亂，連防火門都早被拆走變賣，逃生出口遭到封堵。

高雄市消防局稱2019年已進行4次安檢，但只張貼改善單，並將問題推給未設立管委會，住戶設置閘門阻擋消防檢查，導致無法入內檢查。直到10月中再度發生大火，造成46人的死亡悲劇，高雄市政府才在11月11日宣布，依據《建築法》第81與82條等規定，將該棟大樓強制拆除，改建成為公園綠地，並在11月17日宣布，一個月後強制拆除，要求住戶在12月17日前搬離，並協助住戶安置在社會住宅包租代管物件。

從上述的介紹，凸顯出我國處理老舊建築的三大問題:首先，真正危老建築難以危老都更:國賓飯店的都更案並非特例，引用理財周刊的報導，光是台北市就有多達11家的老舊飯店申請危老都更，然而多數都更飯店雖然屋齡較高，但建築物多維護完好，並無安全疑慮，卻因產權單純，成為都更制度的受益者，享有優厚的容積獎勵。

而城中城之屬才是真正的「都市危險及老舊建築物」，屬於最需改建的建築，卻因為產權相當複雜，多次都更均無疾而終，政府也不願介入。即使有再高的容積獎勵，也難以促成都更案。我國都更案(包含危老都更案)幾乎都是由經濟能力較佳的區域與人士有機會享有，進一步擴大貧富差距，如此詭異的制度設計實應加以檢討。

其次，政府麻木不做為: 1990年城中城就曾發生過火災，政府卻視若無睹，不願積極作為，放任該建築持續惡化，不但成為治安的死角，更威脅公共安全。縱然依照《建築物公共安全檢查簽證及申報辦法》規定，低於16層建築物無須進行公安申報。惟按照《建築法》等相關法令，仍有相關規範可資處置。高雄市政府事後的補救措施，更顯示政府對危樓並非無法可管；對弱勢族群也不是無法安置。

最後，過於依賴改建:國人到國外旅遊，喜好欣賞歐洲各地的老建築，但回到台灣老建築似乎只能拆除重建。事實上，多數的老房子只要結構還算安全，只要稍加補強，即可延續數十年的壽命，加上局部整修功能與美觀並不遜於新建築。

今年的普利茲克建築獎得主，就是由專為老舊建築的改造的法國Anne Lacaton和Jean-Philippe Vassal建築師獲得，善用綠設計，以低廉的成本進行改造，保留當地文化與特色，賦予老舊建築新生命，頗值得台灣學習。