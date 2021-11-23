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台銀圓山公辦都更案公告實施 帶動北大同發展

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

國家住都中心主導的台銀圓山公辦都更案(「擬訂臺北市大同區大龍段一小段265地號等27筆(原25筆)土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案」)在2019年12月由麗寶建設股份有限公司得標；並於今年11月順利核定公告實施。

本案在2020年9月申請事業及權利變換計畫報核，歷經一年多的審議，終於在今年核定公告實施。

國家住都中心表示，基地更新後，北側將規劃商業空間、部分辦公及青創旅館，以及由臺北市政府分回之身心障礙者社區日間作業設施空間，增進公共利益，以達都市永續發展目標。

國家住都中心表示，建築物外觀整體以垂直線條呈現輕盈感，臨庫倫街兩側均設置寬廣人行道，以喬木形塑綠蔭大道；南側基地由臺灣銀行股份有限公司分回，再回租予本案出資人麗寶建設股份有限公司，未來將進駐「福容大飯店」，結合美食購物廣場、親子休閒商店街等，連接捷運北淡線圓山站交通幅輳，帶動北大同地區發展。

國家住都中心表示，本案基地於2009年起由臺灣銀行股份有限公司委託內政部營建署協助辦理都更作業，2018年由國家住都中心接手，透過公、私協力及團隊努力下，順利完成這樁結合都市更新重建與活化臺銀資產長期出租經營典範。本案興建完成後，將結合花博園區提供臺北市民新生活休閒場域，期能為北大同大龍峒地區都市再生注入新活水。

都市更新 大同 公辦都更

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